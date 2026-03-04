Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté
Top Membres 2023
Membre Points
1 Kilroy16200
2 Wiliwilliam5400
3 CrazyCow3795
4 Le_Relou2829
5 LeMiniMilgram2716
6 Bricci2602
7 Yazguen2267
8 SnikePlassken2038
9 -Flo-1948
10 Baba-Yaga1598

Vidéo : Il faut combien de paires d'yeux pour travailleur à la BBC News ?

Posté par Koreus le 4/3/2026 18:49:45

vidéo setup ecran bbc news moniteur
Depuis un immeuble, une personne a filmé les bureaux de la BBC News et le setup impressionnant des personnes qui y travaillent.




Sur le même sujet :
  • Vidéo : Le meilleur setup Nintendo
  • Vidéo : Setup World of Tanks

    • Bas de page Bas  
    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
    Auteur Conversation
    cyberscooty
    Posté le: 4/3/2026 19:24  Mis à jour: 4/3/2026 19:24
    #1
    Je m'installe
    Inscrit le: 1/12/2013
    Envois: 474
    Karma: 261
     Re: Il faut combien de paires d'yeux pour travailleu...
     0 
    je veux les mêmes!!
    Haut de page Haut  
    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.

    Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives

    Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
    Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.