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Vidéo : Voilà pourquoi il ne faut pas enlever sa planche de snowboard sur les pistes

Posté par Loom- le 17/3/2026 9:42:56

vidéo piste snowboard planche neige
En haut d'une piste, un snowboardeur a fait l'erreur de détacher la planche de son pied...




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  • Source : Forum

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    Auteur Conversation
    dtclulu
    Posté le: 17/3/2026 10:10  Mis à jour: 17/3/2026 10:10
    #1
    Je masterise !
    Inscrit le: 30/12/2014
    Envois: 3075
    Karma: 8375
    En ligne !
     Re: Voilà pourquoi il ne faut pas enlever sa planche de s...
     0 


    😉
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