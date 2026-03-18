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Vidéo : La Fontaine de chaîne, un phénomène physique contre-intuitif

Posté par FMJ65 le 18/3/2026 12:40:53

vidéo fontaine chaine physique phenomene bol table
Fascinant phénomène. Rien de magique, c'est de la physique.






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  • Source : Forum

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    Auteur Conversation
    Mopimoi
    Posté le: 18/3/2026 13:23  Mis à jour: 18/3/2026 13:23
    #1
    Je suis accro
    Inscrit le: 10/2/2010
    Envois: 640
    Karma: 3535
     Re: La Fontaine de chaîne, un phénomène physique contre-i...
     0 
    Mould effect !
    GodIsFake
    Posté le: 18/3/2026 13:35  Mis à jour: 18/3/2026 13:35
    #2
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 22/3/2016
    Envois: 55
    Karma: 136
     Re: La Fontaine de chaîne, un phénomène physique contre-i...
     0 
    Diablerie !
    poiuytreza525
    Posté le: 18/3/2026 13:42  Mis à jour: 18/3/2026 13:42
    #3
    Je masterise !
    Inscrit le: 18/1/2013
    Envois: 3827
    Karma: 1254
     Re: La Fontaine de chaîne, un phénomène physique contre-i...
     0 
    Hypnotisant !
    Haut de page Haut  
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