Vidéo : La Fontaine de chaîne, un phénomène physique contre-intuitif
Posté par FMJ65 le 18/3/2026 12:40:53
Fascinant phénomène. Rien de magique, c'est de la physique.
- Vidéo (28s) : Fontaine de chaîne
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Vidéo : La Fontaine de chaîne, un phénomène physique contre-intuitif
Posté par FMJ65 le 18/3/2026 12:40:53
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