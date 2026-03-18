

Vidéo : La Fontaine de chaîne, un phénomène physique contre-intuitif Posté par FMJ65

Fascinant phénomène. Rien de magique, c'est de la physique.







Vidéo (28s) : Fontaine de chaîne





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