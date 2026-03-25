Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté
Top Membres 2023
Membre Points
1 Kilroy16200
2 Wiliwilliam5400
3 CrazyCow3795
4 Le_Relou2829
5 LeMiniMilgram2716
6 Bricci2602
7 Yazguen2267
8 SnikePlassken2038
9 -Flo-1948
10 Baba-Yaga1598

Vidéo : Un homme se fait tatouer des cheveux sur le crâne

Posté par Koreus le 25/3/2026 13:21:00

vidéo micropigmentation capillaire tatouage cheveu crane tete
Un homme chauve fait une séance de micropigmentation capillaire...




Sur le même sujet :
  • Vidéo : Pub Dermablend (Zombie Boy)
  • Vidéo : Il utilise sa copine comme modèle pour un tatouage
  • Source : Forum

    • Bas de page Bas  
    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
    Auteur Conversation
    Yazguen
    Posté le: 25/3/2026 13:28  Mis à jour: 25/3/2026 13:28
    #1
    Je poste trop
    Inscrit le: 18/2/2005
    Envois: 16065
    Karma: 17153
     Re: Un homme se fait tatouer des cheveux sur le crâne
     0 
    ça lui va comme un cheveu sur la soupe
    Haut de page Haut  
    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.

    Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives

    Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
    Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.