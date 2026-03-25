Vidéo : Un homme se fait tatouer des cheveux sur le crâne
Posté par Koreus le 25/3/2026 13:21:00
Un homme chauve fait une séance de micropigmentation capillaire...
- Vidéo (1mn12s) : Se faire tatouer des cheveux
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Posté par Koreus le 25/3/2026 13:21:00
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