Se faire tatouer des cheveux

▶ Lire la vidéo

Lecteur : Koreus Dailymotion Défaut - Code embed

Un homme chauve fait une séance de micropigmentation capillaire ou tatouage de cheveux. La micropigmentation capillaire est une technique esthétique qui consiste à implanter de minuscules points de pigment dans le cuir chevelu afin de reproduire l’apparence de follicules pileux. Elle permet de simuler un effet crâne rasé ou de donner une impression de densité sur des zones clairsemées, sans recourir à une greffe. Le traitement se réalise en plusieurs séances, durant lesquelles le praticien ajuste progressivement la teinte et la densité pour obtenir un rendu naturel. Le résultat est immédiat et nécessite généralement une retouche après quelques années. En France, le prix dépend de la surface à traiter, un crâne complet coute entre 3 000 à 5 000 €. Même si la technique ressemble à un tatouage, il y a des différences importantes : la micropigmentation est plus superficielle (le pigment est moins profond), les pigments sont spécifiques et évolutifs, pour éviter un rendu trop marqué, elle est semi-permanente (retouches nécessaires), contrairement à un tatouage classique qui est durable.

capillaire cheveu crane micropigmentation tatouage tete