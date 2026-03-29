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Vidéo : Quand tu pensais t'attaquer à une femme

Posté par FMJ65 le 29/3/2026 16:20:44

vidéo voleur vol arrache sac homme moto bagarre
En Equateur, un voleur à l'arraché pensait s'attaquer à une victime facile....




Sur le même sujet :
  • Vidéo : Voleurs à l'arraché
  • Vidéo : Tentative de vol à l'arraché d'un ordinateur dans un restaurant (Londres)
  • Source : Forum

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    Auteur Conversation
    Emerys
    Posté le: 29/3/2026 16:32  Mis à jour: 29/3/2026 16:32
    #1
    Je suis accro
    Inscrit le: 24/4/2006
    Envois: 1284
    Karma: 1856
     Re: Quand tu pensais t'attaquer à une femme
     0 
    Bien défendu.
    Et honte à tous ceux qui passent sans s’arrêter pour aider
    JackVance
    Posté le: 29/3/2026 18:02  Mis à jour: 29/3/2026 18:02
    #2
    Je suis accro
    Inscrit le: 3/2/2008
    Envois: 790
    Karma: 906
     Re: Quand tu pensais t'attaquer à une femme
     0 
    Quelqu'un a vérifier si ce n'était pas Dupont-Deligonnes ?
    On ne sait jamais...
    Haut de page Haut  
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