Une victime d'un vol à l'arraché ne se laisse pas faire

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Lecteur : Koreus Dailymotion Défaut - Code embed

Le 25 mai 2026 à Santo Domingo de Los Tsáchilas en Equateur, un voleur à l'arraché pensait s'attaquer à une victime facile.... Mais il est tombé sur une personne qui ne s'est pas laissé faire. Filmée par une caméra de surveillance, la scène montre un piéton attaqué par deux individus à moto qui tentent de lui arracher son sac. Mais la victime ne se laisse pas faire et riposte violemment, déclenchant un affrontement physique. Après plus d’une minute de lutte, le voleur, épuisé, tente de récupérer le sac avant de fuir. C’est à ce moment qu’un taxi surgit et manque de le percuter, compliquant encore sa fuite. Finalement, il parvient à remonter sur la moto avec son complice et s’échappe.

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