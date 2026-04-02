Vidéo : L'idée à la con du jour (Vol 132)

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Soyarow
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Posté le: 2/4/2026 18:17 Mis à jour: 2/4/2026 18:17
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Inscrit le: 19/10/2019
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Re: L'idée à la con du jour (Vol 132)
4
La première question qui me passe par l’esprit, c’est :
Pourquoi ??
Mais vraiment pourquoi bon sang ???
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leipo159
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Posté le: 2/4/2026 18:23 Mis à jour: 2/4/2026 18:23
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Re: L'idée à la con du jour (Vol 132)
6
@Soyarow
tu a vu la video car il l'a posté
c'etait le but, il l'a atteint
voila pourquoi
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Sp6men10
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Posté le: 2/4/2026 18:30 Mis à jour: 2/4/2026 18:30
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Re: L'idée à la con du jour (Vol 132)
0
J'ai vu la miniature, j'ai cru que c'était GTA...
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watchix
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Posté le: 2/4/2026 19:45 Mis à jour: 2/4/2026 19:45
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Je viens d'arriver
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Re: L'idée à la con du jour (Vol 132)
0
Quand je vois ces idiots sur l'Internet je me dis que leur connerie permet tout de même d'en sauver d'autres
... non ?
Ces Régis ont leur place dans le monde éducatif à côté des vidéos de "C'est pas sorcier" !
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Beebop
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Posté le: 2/4/2026 20:02 Mis à jour: 2/4/2026 20:02
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Re: L'idée à la con du jour (Vol 132)
0
C'est marrant, moi les conserves, je leur fais plutôt faire le chemin inverse !
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Crazy-13
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Posté le: 2/4/2026 20:09 Mis à jour: 2/4/2026 20:09
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Je poste trop
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En ligne !
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Re: L'idée à la con du jour (Vol 132)
0
Si il s'était assis dessus, je pense qu'il aurait eut moins mal.
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peroxo
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Posté le: 2/4/2026 20:11 Mis à jour: 2/4/2026 20:11
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Je viens d'arriver
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Re: L'idée à la con du jour (Vol 132)
2
Une telle betise.. ca me fout en pétard
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Ashyak
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Posté le: 2/4/2026 20:36 Mis à jour: 2/4/2026 20:36
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Je suis accro
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Re: L'idée à la con du jour (Vol 132)
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Ouch.
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gnarf2
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Posté le: 2/4/2026 20:38 Mis à jour: 2/4/2026 20:38
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Je suis accro
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Re: L'idée à la con du jour (Vol 132)
3
Y'a de l'idée!
Avec un plus gros pétard on obtient ça:
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Speedball2
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Posté le: 2/4/2026 21:02 Mis à jour: 2/4/2026 21:02
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Je suis accro
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Re: L'idée à la con du jour (Vol 132)
1
Citation :
@Ashyak
Ouch.
Merci pour l'arrêt sur image car je me demandais vraiment où était passée la conserve !
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Soyarow
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Posté le: 2/4/2026 21:04 Mis à jour: 2/4/2026 21:04
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Re: L'idée à la con du jour (Vol 132)
2
Citation :
@leipo159
@Soyarow
tu a vu la video car il l'a posté
c'etait le but, il l'a atteint
voila pourquoi
Oui j’ai bien compris ! s’il veut avoir des vues, pourquoi ne pas proposer des contenus plus intéressant et intelligent.
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dacaid
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Posté le: 2/4/2026 21:06 Mis à jour: 2/4/2026 21:07
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Re: L'idée à la con du jour (Vol 132)
5
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Mopimoi
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Posté le: 2/4/2026 21:06 Mis à jour: 2/4/2026 21:06
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Je suis accro
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Re: L'idée à la con du jour (Vol 132)
1
Citation :
@Soyarow
Oui j’ai bien compris ! s’il veut avoir des vues, pourquoi ne pas proposer des contenus plus intéressant et intelligent.
Pour la même raison qui fait que je ne suis pas champion Olympique : question de capacités.
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lm2lm2
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Posté le: 2/4/2026 22:54 Mis à jour: 2/4/2026 22:54
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Je viens d'arriver
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Re: L'idée à la con du jour (Vol 132)
1
Citation :
@Soyarow
La première question qui me passe par l’esprit, c’est :
Pourquoi ??
Mais vraiment pourquoi bon sang ???
Ivre, il essaie de comprendre et corriger la bétise humaine
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billyboy45
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Posté le: 3/4/2026 4:35 Mis à jour: 3/4/2026 4:35
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Je suis accro
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Re: L'idée à la con du jour (Vol 132)
1
Citation :
@Soyarow
Oui j’ai bien compris ! s’il veut avoir des vues, pourquoi ne pas proposer des contenus plus intéressant et intelligent.
Parce qu'il n'est pas intelligent et intéressant?
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Tatchay
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Posté le: 3/4/2026 13:06 Mis à jour: 3/4/2026 13:06
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Je viens d'arriver
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Re: L'idée à la con du jour (Vol 132)
1
Il y a des meilleurs moyens pour se faire enc*ler ...
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