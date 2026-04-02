

Vidéo : L'idée à la con du jour (Vol 132) Posté par domi13180

Cet homme a eu l'idée à la con de faire exploser une boite de conserve sous son postérieur.



Vidéo (30s) : Suppositoire à mèche





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Vidéo : L'idée à la con du jour (Vol 131) Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires leipo159 Je m'installe Inscrit le: 12/8/2017 Envois: 168 Karma: 204 Re: L'idée à la con du jour (Vol 132) 6 @Soyarow



tu a vu la video car il l'a posté

c'etait le but, il l'a atteint



voila pourquoi dacaid Je m'installe Inscrit le: 12/4/2007 Envois: 416 Karma: 1303 Re: L'idée à la con du jour (Vol 132) 5

16 commentaires Auteur Conversation Soyarow Je m'installe Inscrit le: 19/10/2019 Envois: 248 Karma: 555 Re: L'idée à la con du jour (Vol 132) Re: L'idée à la con du jour (Vol 132) 4 La première question qui me passe par l’esprit, c’est :

Pourquoi ??

Mais vraiment pourquoi bon sang ??? leipo159 Je m'installe Inscrit le: 12/8/2017 Envois: 168 Karma: 204 Re: L'idée à la con du jour (Vol 132) Re: L'idée à la con du jour (Vol 132) 6 @Soyarow



tu a vu la video car il l'a posté

c'etait le but, il l'a atteint



voila pourquoi Sp6men10 Je m'installe Inscrit le: 4/11/2010 Envois: 214 Karma: 336 Re: L'idée à la con du jour (Vol 132) Re: L'idée à la con du jour (Vol 132) 0 J'ai vu la miniature, j'ai cru que c'était GTA... watchix Je viens d'arriver Inscrit le: 4/8/2008 Envois: 61 Karma: 139 Re: L'idée à la con du jour (Vol 132) Re: L'idée à la con du jour (Vol 132) 0 ... non ?

Ces Régis ont leur place dans le monde éducatif à côté des vidéos de "C'est pas sorcier" ! Quand je vois ces idiots sur l'Internet je me dis que leur connerie permet tout de même d'en sauver d'autres... non ?Ces Régis ont leur place dans le monde éducatif à côté des vidéos de "C'est pas sorcier" ! Beebop Je m'installe Inscrit le: 10/6/2022 Envois: 128 Karma: 109 Re: L'idée à la con du jour (Vol 132) Re: L'idée à la con du jour (Vol 132) 0 C'est marrant, moi les conserves, je leur fais plutôt faire le chemin inverse ! Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 85690 Karma: 9518 En ligne ! Re: L'idée à la con du jour (Vol 132) Re: L'idée à la con du jour (Vol 132) 0 Si il s'était assis dessus, je pense qu'il aurait eut moins mal. peroxo Je viens d'arriver Inscrit le: 4/6/2015 Envois: 71 Karma: 100 Re: L'idée à la con du jour (Vol 132) Re: L'idée à la con du jour (Vol 132) 2 Une telle betise.. ca me fout en pétard Ashyak Je suis accro Inscrit le: 1/4/2012 Envois: 1013 Karma: 545 Re: L'idée à la con du jour (Vol 132) Re: L'idée à la con du jour (Vol 132) 5



Ouch. Ouch. gnarf2 Je suis accro Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 792 Karma: 1545 Re: L'idée à la con du jour (Vol 132) Re: L'idée à la con du jour (Vol 132) 3

Avec un plus gros pétard on obtient ça:

Y'a de l'idée!Avec un plus gros pétard on obtient ça: Speedball2 Je suis accro Inscrit le: 10/11/2013 Envois: 512 Karma: 347 Re: L'idée à la con du jour (Vol 132) Re: L'idée à la con du jour (Vol 132) 1

@Ashyak





Ouch.



Merci pour l'arrêt sur image car je me demandais vraiment où était passée la conserve ! Citation :Merci pour l'arrêt sur image car je me demandais vraiment où était passée la conserve ! Soyarow Je m'installe Inscrit le: 19/10/2019 Envois: 248 Karma: 555 Re: L'idée à la con du jour (Vol 132) Re: L'idée à la con du jour (Vol 132) 2

@leipo159

@Soyarow



tu a vu la video car il l'a posté

c'etait le but, il l'a atteint



voila pourquoi



Oui j’ai bien compris ! s’il veut avoir des vues, pourquoi ne pas proposer des contenus plus intéressant et intelligent. Citation :Oui j’ai bien compris ! s’il veut avoir des vues, pourquoi ne pas proposer des contenus plus intéressant et intelligent. dacaid Je m'installe Inscrit le: 12/4/2007 Envois: 416 Karma: 1303 Re: L'idée à la con du jour (Vol 132) Re: L'idée à la con du jour (Vol 132) 5 Mopimoi Je suis accro Inscrit le: 10/2/2010 Envois: 646 Karma: 3570 Re: L'idée à la con du jour (Vol 132) Re: L'idée à la con du jour (Vol 132) 1

@Soyarow

Oui j’ai bien compris ! s’il veut avoir des vues, pourquoi ne pas proposer des contenus plus intéressant et intelligent.

Pour la même raison qui fait que je ne suis pas champion Olympique : question de capacités. Citation :Pour la même raison qui fait que je ne suis pas champion Olympique : question de capacités. lm2lm2 Je viens d'arriver Inscrit le: 26/5/2024 Envois: 25 Re: L'idée à la con du jour (Vol 132) Re: L'idée à la con du jour (Vol 132) 1

@Soyarow

La première question qui me passe par l’esprit, c’est :

Pourquoi ??

Mais vraiment pourquoi bon sang ???

Ivre, il essaie de comprendre et corriger la bétise humaine Citation :Ivre, il essaie de comprendre et corriger la bétise humaine billyboy45 Je suis accro Inscrit le: 17/7/2008 Envois: 1203 Karma: 2047 Re: L'idée à la con du jour (Vol 132) Re: L'idée à la con du jour (Vol 132) 1

@Soyarow



Oui j’ai bien compris ! s’il veut avoir des vues, pourquoi ne pas proposer des contenus plus intéressant et intelligent.



Parce qu'il n'est pas intelligent et intéressant? Citation :Parce qu'il n'est pas intelligent et intéressant? Tatchay Je viens d'arriver Inscrit le: 5/11/2017 Envois: 41 Karma: 104 Re: L'idée à la con du jour (Vol 132) Re: L'idée à la con du jour (Vol 132) 1 Il y a des meilleurs moyens pour se faire enc*ler ... Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.