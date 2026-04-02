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Vidéo : L'idée à la con du jour (Vol 132)

Posté par domi13180 le 2/4/2026 18:03:29

vidéo explosion petard boite conserve fesses
Cet homme a eu l'idée à la con de faire exploser une boite de conserve sous son postérieur.




Sur le même sujet :
  • Vidéo : L'idée à la con du jour (Vol 131)
  • Source : Forum

    • Bas de page Bas  
    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.

    Top commentaires

    leipo159
    Posté le: 2/4/2026 18:23  Mis à jour: 2/4/2026 18:23
    Je m'installe
    Inscrit le: 12/8/2017
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    Re: L'idée à la con du jour (Vol 132)
     6 
    @Soyarow

    tu a vu la video car il l'a posté
    c'etait le but, il l'a atteint

    voila pourquoi
    dacaid
    Posté le: 2/4/2026 21:06  Mis à jour: 2/4/2026 21:07
    Je m'installe
    Inscrit le: 12/4/2007
    Envois: 416
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    Re: L'idée à la con du jour (Vol 132)
     5 

    16 commentaires

    Auteur Conversation
    Soyarow
    Posté le: 2/4/2026 18:17  Mis à jour: 2/4/2026 18:17
    #1
    Je m'installe
    Inscrit le: 19/10/2019
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     Re: L'idée à la con du jour (Vol 132)
     4 
    La première question qui me passe par l’esprit, c’est :
    Pourquoi ??
    Mais vraiment pourquoi bon sang ???
    leipo159
    Posté le: 2/4/2026 18:23  Mis à jour: 2/4/2026 18:23
    #2
    Je m'installe
    Inscrit le: 12/8/2017
    Envois: 168
    Karma: 204
     Re: L'idée à la con du jour (Vol 132)
     6 
    @Soyarow

    tu a vu la video car il l'a posté
    c'etait le but, il l'a atteint

    voila pourquoi
    Sp6men10
    Posté le: 2/4/2026 18:30  Mis à jour: 2/4/2026 18:30
    #3
    Je m'installe
    Inscrit le: 4/11/2010
    Envois: 214
    Karma: 336
     Re: L'idée à la con du jour (Vol 132)
     0 
    J'ai vu la miniature, j'ai cru que c'était GTA...
    watchix
    Posté le: 2/4/2026 19:45  Mis à jour: 2/4/2026 19:45
    #4
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 4/8/2008
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    Karma: 139
     Re: L'idée à la con du jour (Vol 132)
     0 
    Quand je vois ces idiots sur l'Internet je me dis que leur connerie permet tout de même d'en sauver d'autres 🙂 ... non ?
    Ces Régis ont leur place dans le monde éducatif à côté des vidéos de "C'est pas sorcier" !
    Beebop
    Posté le: 2/4/2026 20:02  Mis à jour: 2/4/2026 20:02
    #5
    Je m'installe
    Inscrit le: 10/6/2022
    Envois: 128
    Karma: 109
     Re: L'idée à la con du jour (Vol 132)
     0 
    C'est marrant, moi les conserves, je leur fais plutôt faire le chemin inverse !
    Crazy-13
    Posté le: 2/4/2026 20:09  Mis à jour: 2/4/2026 20:09
    #6
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 85690
    Karma: 9518
    En ligne !
     Re: L'idée à la con du jour (Vol 132)
     0 
    Si il s'était assis dessus, je pense qu'il aurait eut moins mal.
    peroxo
    Posté le: 2/4/2026 20:11  Mis à jour: 2/4/2026 20:11
    #7
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 4/6/2015
    Envois: 71
    Karma: 100
     Re: L'idée à la con du jour (Vol 132)
     2 
    Une telle betise.. ca me fout en pétard
    Ashyak
    Posté le: 2/4/2026 20:36  Mis à jour: 2/4/2026 20:36
    #8
    Je suis accro
    Inscrit le: 1/4/2012
    Envois: 1013
    Karma: 545
     Re: L'idée à la con du jour (Vol 132)
     5 


    Ouch.
    gnarf2
    Posté le: 2/4/2026 20:38  Mis à jour: 2/4/2026 20:38
    #9
    Je suis accro
    Inscrit le: 11/4/2019
    Envois: 792
    Karma: 1545
     Re: L'idée à la con du jour (Vol 132)
     3 
    Y'a de l'idée!
    Avec un plus gros pétard on obtient ça:
    Speedball2
    Posté le: 2/4/2026 21:02  Mis à jour: 2/4/2026 21:02
    #10
    Je suis accro
    Inscrit le: 10/11/2013
    Envois: 512
    Karma: 347
     Re: L'idée à la con du jour (Vol 132)
     1 
    Citation :

    @Ashyak


    Ouch.


    Merci pour l'arrêt sur image car je me demandais vraiment où était passée la conserve !
    Soyarow
    Posté le: 2/4/2026 21:04  Mis à jour: 2/4/2026 21:04
    #11
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    Inscrit le: 19/10/2019
    Envois: 248
    Karma: 555
     Re: L'idée à la con du jour (Vol 132)
     2 
    Citation :

    @leipo159
    @Soyarow

    tu a vu la video car il l'a posté
    c'etait le but, il l'a atteint

    voila pourquoi


    Oui j’ai bien compris ! s’il veut avoir des vues, pourquoi ne pas proposer des contenus plus intéressant et intelligent.
    dacaid
    Posté le: 2/4/2026 21:06  Mis à jour: 2/4/2026 21:07
    #12
    Je m'installe
    Inscrit le: 12/4/2007
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    Karma: 1303
     Re: L'idée à la con du jour (Vol 132)
     5 
    Mopimoi
    Posté le: 2/4/2026 21:06  Mis à jour: 2/4/2026 21:06
    #13
    Je suis accro
    Inscrit le: 10/2/2010
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     Re: L'idée à la con du jour (Vol 132)
     1 
    Citation :

    @Soyarow
    Oui j’ai bien compris ! s’il veut avoir des vues, pourquoi ne pas proposer des contenus plus intéressant et intelligent.

    Pour la même raison qui fait que je ne suis pas champion Olympique : question de capacités.
    lm2lm2
    Posté le: 2/4/2026 22:54  Mis à jour: 2/4/2026 22:54
    #14
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 26/5/2024
    Envois: 25
     Re: L'idée à la con du jour (Vol 132)
     1 
    Citation :

    @Soyarow
    La première question qui me passe par l’esprit, c’est :
    Pourquoi ??
    Mais vraiment pourquoi bon sang ???

    Ivre, il essaie de comprendre et corriger la bétise humaine
    billyboy45
    Posté le: 3/4/2026 4:35  Mis à jour: 3/4/2026 4:35
    #15
    Je suis accro
    Inscrit le: 17/7/2008
    Envois: 1203
    Karma: 2047
     Re: L'idée à la con du jour (Vol 132)
     1 
    Citation :

    @Soyarow

    Oui j’ai bien compris ! s’il veut avoir des vues, pourquoi ne pas proposer des contenus plus intéressant et intelligent.


    Parce qu'il n'est pas intelligent et intéressant?
    Tatchay
    Posté le: 3/4/2026 13:06  Mis à jour: 3/4/2026 13:06
    #16
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 5/11/2017
    Envois: 41
    Karma: 104
     Re: L'idée à la con du jour (Vol 132)
     1 
    Il y a des meilleurs moyens pour se faire enc*ler ...
    Haut de page Haut  
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