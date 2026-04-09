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Vidéo : Poser de la moquette sans faire de vague

Posté par Yazguen le 9/4/2026 16:57:35

vidéo poser moquette couloir hotel pli tendeur genou
Ou du moins, sans en laisser 😎




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