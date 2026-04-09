Poser une moquette dans un long couloir d'hôtel

Poser une moquette dans un long couloir d'hôtel
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Tous les poseurs de moquette le savent, une moquette bien posée est une moquette bien tendue, sans plis, sans bulles et sans ondulations. Ces deux poseurs nous montrent leur technique pour bien tendre la moquette dans un long couloir d'hôtel. Synchronisés, ils s'élancent en avant avec leur tendeur de moquette (un dans chaque main) et donnent un coup de genou une fois posé au sol. Ils répètent l'opération jusqu'au bout du couloir.


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