Pieuvre vs Trou dans le sable

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Lecteur : Koreus Dailymotion Défaut - Code embed

Une pieuvre entre dans un trou sur le sable et fait un drôle de bruit. Les pieuvres adoptent une stratégie discrète et efficace pour survivre : elles se réfugient dans des trous creusés dans le sable. Ces abris leur permettent avant tout d’échapper à leurs prédateurs en se camouflant parfaitement, ne laissant parfois apparaître que leurs yeux. Grâce à leur capacité à changer de couleur et de texture, elles deviennent presque invisibles sur le fond marin. Ces cachettes servent également de postes de chasse. Tapies dans leur trou, les pieuvres attendent qu’une proie passe à proximité avant de surgir brusquement pour l’attraper. Cette technique d’embuscade leur permet d’économiser de l’énergie tout en restant très efficaces. Enfin, ces abris offrent aussi un endroit sûr pour se reposer ou se protéger des courants.

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