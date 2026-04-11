Vidéo : Un véliplanchiste stoppé net par une baleine grise

|
Connexion
Menu Principal
Communauté
Top Membres 2023
|
|Membre
|Points
|1
|domi13180
|2108
|2
|FMJ65
|1653
|3
|Kilroy1
|1391
|4
|Wiliwilliam
|428
|5
|alfosynchro
|356
|6
|MYRRZINN
|338
|7
|Daniellou
|270
|8
|Crazy-13
|234
|9
|Baba-Yaga
|230
|10
|Yazguen
|155
|
Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
|Auteur
|Conversation
|
Speedball2
|
Posté le: 11/4/2026 17:57 Mis à jour: 11/4/2026 17:57
|
Je suis accro
Inscrit le: 10/11/2013
Envois: 516
Karma: 362
|
Re: Un véliplanchiste stoppé net par une baleine grise
0
Le plus gros poisson d'avril de l'histoire !
|
|
Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.