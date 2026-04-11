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Vidéo : Un véliplanchiste stoppé net par une baleine grise

Posté par Kilroy1 le 11/4/2026 17:20:45

vidéo veliplanchiste planche voile baleine collision
Dans la baie de San Francisco, un planchiste s'est fait stopper net par une baleine grise




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  • Source : Forum

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    Auteur Conversation
    Speedball2
    Posté le: 11/4/2026 17:57  Mis à jour: 11/4/2026 17:57
    #1
    Je suis accro
    Inscrit le: 10/11/2013
    Envois: 516
    Karma: 362
     Re: Un véliplanchiste stoppé net par une baleine grise
     0 
    Le plus gros poisson d'avril de l'histoire !
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