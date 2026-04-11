Planchiste vs Baleine grise

Planchiste vs Baleine grise
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Le 1er avril 2026, un véliplanchiste a percuté une baleine grise dans la baie de San Francisco après que l’animal ait brusquement fait surface devant lui. Projeté à l’eau, il s’en est sorti indemne, tout comme la baleine. L’incident, filmé, met en lumière la présence inhabituelle de baleines dans la baie, avec plusieurs échouages récents. Les scientifiques s’inquiètent d’un déclin de l’espèce, notamment lié au manque de nourriture causé par le changement climatique.


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