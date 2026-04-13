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Vidéo : Comment quitter une salle de classe sans se faire remarquer

Posté par Kilroy1 le 13/4/2026 11:12:06

vidéo eleve quitter salle cours classe professeur table
Deux élèves ont trouvé une technique pour sortir d'une salle de cours sans se faire remarquer par la prof.




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  • Source : Forum

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    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
    Auteur Conversation
    Padma
    Posté le: 13/4/2026 11:20  Mis à jour: 13/4/2026 11:20
    #1
    Je masterise !
    Inscrit le: 25/12/2015
    Envois: 2442
    Karma: 4424
     Re: Comment quitter une salle de classe sans se faire rem...
     1 
    Ouah !! Même la vidéo s'est eclipsée, et en vélo en plus.
    dtclulu
    Posté le: 13/4/2026 11:20  Mis à jour: 13/4/2026 11:20
    #2
    Je masterise !
    Inscrit le: 30/12/2014
    Envois: 3080
    Karma: 8387
     Re: Comment quitter une salle de classe sans se faire rem...
     0 
    on dirait que même la vidéo s'est éclipsée ...
    shojo
    Posté le: 13/4/2026 11:57  Mis à jour: 13/4/2026 11:57
    #3
    Je m'installe
    Inscrit le: 12/1/2017
    Envois: 195
    Karma: 396
    En ligne !
     Re: Comment quitter une salle de classe sans se faire rem...
     0 
    on dirait que même la vidéo s'est éclipsée ...
    Koreus
    Posté le: 13/4/2026 11:59  Mis à jour: 13/4/2026 11:59
    #4
    Webhamster
    Inscrit le: 3/7/2002
    Envois: 76614
    Karma: 38424
    En ligne !
     Re: Comment quitter une salle de classe sans se faire rem...
     0 
    @Padma J'ai corrigé 🙂
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