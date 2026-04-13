

Vidéo : Comment quitter une salle de classe sans se faire remarquer Posté par Kilroy1

Deux élèves ont trouvé une technique pour sortir d'une salle de cours sans se faire remarquer par la prof.



Vidéo (13s) : S’éclipser discrètement d'un cours





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