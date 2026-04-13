Sâ€™Ã©clipser discrÃ¨tement d'un cours

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Lecteur : Koreus Dailymotion DÃ©faut - Code embed

Au Costa Rica, deux Ã©lÃ¨ves ont rÃ©ussi Ã sâ€™Ã©chapper discrÃ¨tement de leur classe grÃ¢ce Ã une stratÃ©gie aussi simple quâ€™ingÃ©nieuse. Pendant que leur professeure Ã©crivait au tableau, toute la classe sâ€™est coordonnÃ©e pour dÃ©placer progressivement les tables et crÃ©er un passage, permettant aux deux Ã©lÃ¨ves de quitter la salle sans Ãªtre remarquÃ©s. La manÅ“uvre, filmÃ©e et partagÃ©e sur TikTok, a nÃ©cessitÃ© la complicitÃ© de tous les camarades, qui ont ensuite replacÃ© les tables pour masquer leur absence. La professeure nâ€™a compris ce quâ€™il sâ€™Ã©tait passÃ© quâ€™une fois les Ã©lÃ¨ves dÃ©jÃ partis.

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