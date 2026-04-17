

Vidéo : Un robot s'éclate au départ d'un course d'entrainement en Chine Posté par Asmodee88

En Chine, un robot a pris le départ d'une course. Et on peut dire qu'il s'éclate bien !



Vidéo (28s) : Un robot s'éclate au départ d'un course





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