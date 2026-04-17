Vidéo : Un robot s'éclate au départ d'un course d'entrainement en Chine

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|Auteur
|Conversation
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Chrys77
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Posté le: 17/4/2026 19:14 Mis à jour: 17/4/2026 19:14
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Je masterise !
Inscrit le: 18/3/2009
Envois: 3638
Karma: 2627
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Re: Un robot s'éclate au départ d'un course d&a...
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Voilà ce qui s'appelle s'éclater la gueule !
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Nebinaf
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Posté le: 17/4/2026 19:30 Mis à jour: 17/4/2026 19:30
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Je suis accro
Inscrit le: 22/1/2014
Envois: 1556
Karma: 2674
En ligne !
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Re: Un robot s'éclate au départ d'un course d&a...
0
Bon... c'est rassurant... on a encore un peu de temps devant nous...
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