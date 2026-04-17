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Vidéo : Un robot s'éclate au départ d'un course d'entrainement en Chine

Posté par Asmodee88 le 17/4/2026 18:31:06

vidéo robot chute fail depart course civiere
En Chine, un robot a pris le départ d'une course. Et on peut dire qu'il s'éclate bien !




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  • Source : Forum

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    Auteur Conversation
    Chrys77
    Posté le: 17/4/2026 19:14  Mis à jour: 17/4/2026 19:14
    #1
    Je masterise !
    Inscrit le: 18/3/2009
    Envois: 3638
    Karma: 2627
     Re: Un robot s'éclate au départ d'un course d&a...
     0 
    Voilà ce qui s'appelle s'éclater la gueule !
    Nebinaf
    Posté le: 17/4/2026 19:30  Mis à jour: 17/4/2026 19:30
    #2
    Je suis accro
    Inscrit le: 22/1/2014
    Envois: 1556
    Karma: 2674
    En ligne !
     Re: Un robot s'éclate au départ d'un course d&a...
     0 
    Bon... c'est rassurant... on a encore un peu de temps devant nous...
    Haut de page Haut  
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