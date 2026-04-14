Un robot court après des sangliers

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Le 12 avril 2026 à Varsovie en Pologne, une personne a filmé une scène plutôt insolite, voire surréaliste. Des sangliers courent dans la rue poursuivis par un robot humanoïde ! Le robot s'appelle Edward Warchocki, surnommé Edek. Il s’agit en réalité d’un robot chinois Unitree G1, auquel ses créateurs ont ajouté une personnalité et une identité fictive pour en faire un « robot influenceur ». Conçu par Bartosz Idzik et Radosław Grzelaczyk, il est capable de marcher, interagir avec les gens et tenir des conversations grâce à l’IA, ce qui lui permet de se comporter comme un personnage réel

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