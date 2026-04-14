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Vidéo : Une scène surréaliste dans les rues de Varsovie

Posté par FMJ65 le 14/4/2026 10:31:13

vidéo robot sanglier course poursuite pologne
À Varsovie, une personne a filmé une scène plutôt insolite, voire surréaliste.




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  • Vidéo : Le robot ménager Panther
  • Vidéo : Les robots Atlas font du parkour
  • Source : Forum

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    Auteur Conversation
    Baba-Yaga
    Posté le: 14/4/2026 11:55  Mis à jour: 14/4/2026 11:55
    #1
    Je poste trop
    Inscrit le: 10/7/2016
    Envois: 19446
    Karma: 13342
     Re: Une scène surréaliste dans les rues de Varsovie
     1 
    Cette vidéo est traumatisante.
    Padma
    Posté le: 14/4/2026 12:02  Mis à jour: 14/4/2026 12:02
    #2
    Je masterise !
    Inscrit le: 25/12/2015
    Envois: 2446
    Karma: 4430
    En ligne !
     Re: Une scène surréaliste dans les rues de Varsovie
     1 
    Ces robots-là, ça ne court pas les rues.
    Loom-
    Posté le: 14/4/2026 12:12  Mis à jour: 14/4/2026 12:12
    #3
    Je poste trop
    Inscrit le: 24/4/2013
    Envois: 10875
    Karma: 4647
     Re: Une scène surréaliste dans les rues de Varsovie
     0 
    ... et de courir après les sangliers.
    Vipeho
    Posté le: 14/4/2026 12:23  Mis à jour: 14/4/2026 12:23
    #4
    Je m'installe
    Inscrit le: 1/4/2022
    Envois: 357
    Karma: 1141
     Re: Une scène surréaliste dans les rues de Varsovie
     0 
    Il semble qu'on soit entrés dans une nouvelle ère ... pour le meilleur mais surtout pour le pire.
    Haut de page Haut  
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