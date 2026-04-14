Vidéo : Une scène surréaliste dans les rues de Varsovie
Posté par FMJ65 le 14/4/2026 10:31:13
À Varsovie, une personne a filmé une scène plutôt insolite, voire surréaliste.
- Vidéo (25s) : Un robot court après des sangliers
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Vidéo : Une scène surréaliste dans les rues de Varsovie
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