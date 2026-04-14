

Vidéo : Une scène surréaliste dans les rues de Varsovie Posté par FMJ65

À Varsovie, une personne a filmé une scène plutôt insolite, voire surréaliste.



Vidéo (25s) : Un robot court après des sangliers





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Cette vidéo est traumatisante. Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2446 Karma: 4430 En ligne ! Re: Une scène surréaliste dans les rues de Varsovie Re: Une scène surréaliste dans les rues de Varsovie 1 Ces robots-là, ça ne court pas les rues. Loom- Je poste trop Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 10875 Karma: 4647 Re: Une scène surréaliste dans les rues de Varsovie Re: Une scène surréaliste dans les rues de Varsovie 0 ... et de courir après les sangliers. Vipeho Je m'installe Inscrit le: 1/4/2022 Envois: 357 Karma: 1141 Re: Une scène surréaliste dans les rues de Varsovie Re: Une scène surréaliste dans les rues de Varsovie 0 Il semble qu'on soit entrés dans une nouvelle ère ... pour le meilleur mais surtout pour le pire. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.