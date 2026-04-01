Le robot ménager Panther

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Le robot Panther, développé par la société chinoise UniX AI, est l’un des exemples les plus récents de robots humanoïdes destinés à des usages concrets. Présenté en 2026, il s’agit d’un robot mobile à roues équipé de deux bras articulés, conçu pour intervenir aussi bien dans des environnements domestiques que professionnels. Doté de 34 degrés de liberté et de bras bioniques très précis, il peut manipuler des objets, servir des boissons, ranger ou effectuer des tâches complexes en plusieurs étapes. Grâce à son système de déplacement omnidirectionnel, il se déplace facilement dans des espaces étroits comme des cuisines, des magasins ou des entrepôts. Le Panther repose sur une intelligence artificielle avancée capable d’apprentissage rapide et d’adaptation à des situations variées, ce qui lui permet d’être utilisé dans des secteurs comme la logistique, l’hôtellerie, l’aide à domicile ou encore le commerce. L’objectif de UniX AI est clair : faire passer les robots humanoïdes du stade de démonstration à une utilisation réelle dans la vie quotidienne. Le prix est estimé autour des 100000€

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