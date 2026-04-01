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Vidéo : Panther , le robot ménager par UniX AI

Posté par Koreus le 1/4/2026 20:15:55

vidéo robot humanoide menager menage cuisine panther
Non, ce n'est pas une vidéo sur le dernier Thermomix mais bel et bien un robot humanoide capable de faire à manger et le ménage.




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  • Source : Forum

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    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.

    Top commentaires

    Reidid
    Posté le: 1/4/2026 22:17  Mis à jour: 1/4/2026 22:17
    Je m'installe
    Inscrit le: 18/5/2010
    Envois: 419
    Karma: 450
    Re: Panther , le robot ménager par UniX AI
     17 
    Je ne vois pas ce qu'il y a d'impressionnant... ma femme fait tout cela et elle n'est pas particulièrement intelligente.
    DaftEndive
    Posté le: 1/4/2026 21:28  Mis à jour: 1/4/2026 21:28
    Dalmatiens
    Inscrit le: 6/9/2018
    Envois: 101
    Karma: 334
    Re: Panther , le robot ménager par UniX AI
     6 
    Citation :

    @Crazy-13
    Quand je vois déjà le nombre d'heure que j'ai passé à peaufiner le prompt à donner en début de Tchat avec ChatGPT pour qu'il fasse mon suivi quotidien pour m'aider à suivre un régime adapter à ma personne, à mes règles, à mon inventaire, à mes heures de boulot qui changent constamment, je ne suis pas près à devoir le faire avec un robot humanoïde qui devra lui faire des choses concrète et pas simplement me donner des réponses ciblées.


    Attention à la vitesse exponentielle à laquelle l'IA évolue. La génération d'image faisait sourire il y a encore 2 ans

    17 commentaires

    Auteur Conversation
    Beebop
    Posté le: 1/4/2026 20:53  Mis à jour: 1/4/2026 20:53
    #1
    Je m'installe
    Inscrit le: 10/6/2022
    Envois: 128
    Karma: 109
     Re: Panther , le robot ménager par UniX AI
     2 
    Pfiou ! Moi qui angoisse par moment pour l'avenir du monde, me voilà tout à fait rassuré !
    Crazy-13
    Posté le: 1/4/2026 21:13  Mis à jour: 1/4/2026 21:13
    #2
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 85690
    Karma: 9518
    En ligne !
     Re: Panther , le robot ménager par UniX AI
     0 
    Quand je vois déjà le nombre d'heure que j'ai passé à peaufiner le prompt à donner en début de Tchat avec ChatGPT pour qu'il fasse mon suivi quotidien pour m'aider à suivre un régime adapter à ma personne, à mes règles, à mon inventaire, à mes heures de boulot qui changent constamment, je ne suis pas près à devoir le faire avec un robot humanoïde qui devra lui faire des choses concrète et pas simplement me donner des réponses ciblées.
    DaftEndive
    Posté le: 1/4/2026 21:28  Mis à jour: 1/4/2026 21:28
    #3
    Dalmatiens
    Inscrit le: 6/9/2018
    Envois: 101
    Karma: 334
     Re: Panther , le robot ménager par UniX AI
     6 
    Citation :

    @Crazy-13
    Quand je vois déjà le nombre d'heure que j'ai passé à peaufiner le prompt à donner en début de Tchat avec ChatGPT pour qu'il fasse mon suivi quotidien pour m'aider à suivre un régime adapter à ma personne, à mes règles, à mon inventaire, à mes heures de boulot qui changent constamment, je ne suis pas près à devoir le faire avec un robot humanoïde qui devra lui faire des choses concrète et pas simplement me donner des réponses ciblées.


    Attention à la vitesse exponentielle à laquelle l'IA évolue. La génération d'image faisait sourire il y a encore 2 ans
    bipbip
    Posté le: 1/4/2026 21:57  Mis à jour: 1/4/2026 21:57
    #4
    Je m'installe
    Inscrit le: 1/5/2020
    Envois: 144
    Karma: 357
     Re: Panther , le robot ménager par UniX AI
     2 
    Super emballé à l’idée d'avoir un galérien payé 2 dollars de l'heure à l'autre bout de la terre télé-nettoyer mes toilettes pour entraîner l'IA.
    Comme ils disent "Fake it until you find a way to make money from it" 😃
    Reidid
    Posté le: 1/4/2026 22:17  Mis à jour: 1/4/2026 22:17
    #5
    Je m'installe
    Inscrit le: 18/5/2010
    Envois: 419
    Karma: 450
     Re: Panther , le robot ménager par UniX AI
     17 
    Je ne vois pas ce qu'il y a d'impressionnant... ma femme fait tout cela et elle n'est pas particulièrement intelligente.
    SoreN
    Posté le: 2/4/2026 0:01  Mis à jour: 2/4/2026 0:01
    #6
    Je m'installe
    Inscrit le: 16/11/2016
    Envois: 457
    Karma: 989
     Re: Panther , le robot ménager par UniX AI
     1 
    @Crazy-13 t'inquiète ca sera un type a l'autre bout de la planète qui le fera a distance pour toi, il aura accès a toutes les séquences vidéo du robot, par exemple le moment où t'es au chiotte sans ton calbutte et que le robot te tends du papier Q, et autre truc plus intime 🙂
    Nebinaf
    Posté le: 2/4/2026 0:07  Mis à jour: 2/4/2026 0:07
    #7
    Je suis accro
    Inscrit le: 22/1/2014
    Envois: 1552
    Karma: 2671
     Re: Panther , le robot ménager par UniX AI
     1 
    gr4sd0ubl3
    Posté le: 2/4/2026 2:14  Mis à jour: 2/4/2026 2:14
    #8
    Je m'installe
    Inscrit le: 6/11/2019
    Envois: 135
    Karma: 299
     Re: Panther , le robot ménager par UniX AI
     0 
    @Nebinaf

    Heureux sont les ignorants https://www.unix-group.ai/panther/2023
    Nebinaf
    Posté le: 2/4/2026 7:49  Mis à jour: 2/4/2026 7:49
    #9
    Je suis accro
    Inscrit le: 22/1/2014
    Envois: 1552
    Karma: 2671
     Re: Panther , le robot ménager par UniX AI
     2 
    Citation :

    @gr4sd0ubl3
    @Nebinaf

    Heureux sont les ignorants https://www.unix-group.ai/panther/2023


    Tu vas sans doute me trouver borné, obtus ou de mauvaise foi, mais je n'y crois toujours pas.
    Un robot qui va utiliser une gazinière ? (et l'éteindre j’espère) en terme de responsabilité et d'assurance c'est inassumable.
    Utiliser une machine à laver en sélectionnant le programme et la température avec les différents textiles... je tique... trop de modèles de machines différents. Sans compter la sélection de la lessive (poudre, liquide, dosette) avec le bon dosage selon le produit... tssss
    Si ce n'est pas un poisson d'avril, c'est pour le moins une vidéo promotionnelle qui n'a qu'une belle apparence et dont l'authenticité est carrément douteuse.
    saihtam
    Posté le: 2/4/2026 8:11  Mis à jour: 2/4/2026 8:11
    #10
    Je m'installe
    Inscrit le: 14/12/2019
    Envois: 253
    Karma: 683
     Re: Panther , le robot ménager par UniX AI
     0 
    @Nebinaf si tu le fais piloter par un habitant d'un pays pauvre d'Afrique/Asie/Océanie à 50cents/heure ça vaut le coup et et le problème d'assurance est réglé.
    En plus il/elle peut en conduire plusieurs en parallèle (en mode automatique qui était vendu par les voitures électriques)
    salamsati
    Posté le: 2/4/2026 13:05  Mis à jour: 2/4/2026 13:05
    #11
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 16/1/2019
    Envois: 82
    Karma: 203
     Re: Panther , le robot ménager par UniX AI
     2 
    Il n'y a que moi qui ait eu pitié du robot quand son humain, les yeux rivés sur son tel,  ne l'a même pas regardé lorsqu'il lui a servi son déjeuner ?
    Et pas un signe de la main pour lui dire "au revoir" au moment de partir !

    Je suis peut être un peu trop sujet à l'anthropomorphisme ...
    avalon471
    Posté le: 2/4/2026 14:15  Mis à jour: 2/4/2026 14:15
    #12
    Je masterise !
    Inscrit le: 28/4/2008
    Envois: 2115
    Karma: 1610
     Re: Panther , le robot ménager par UniX AI
     0 
    Quand je l'ai vu nettoyer les chiottes j'ai pensé "j’espère qu'il se lave les <mains> après"
    ...et la suite de la video c'est juste Wow!!!!
    dtclulu
    Posté le: 2/4/2026 14:58  Mis à jour: 2/4/2026 14:58
    #13
    Je masterise !
    Inscrit le: 30/12/2014
    Envois: 3078
    Karma: 8384
     Re: Panther , le robot ménager par UniX AI
     3 
    impressionnant , mais y a tjrs des bugs avec ces machins !
    j'imagine assez facilement la salade assaisonnée avec du harpic wc et les wc lavés avec la vinaigrette ^^
    chocobo12
    Posté le: 2/4/2026 16:30  Mis à jour: 2/4/2026 16:30
    #14
    Je suis accro
    Inscrit le: 17/9/2014
    Envois: 846
    Karma: 1047
     Re: Panther , le robot ménager par UniX AI
     1 
    Elle aussi était bien au début ...
    Kritik
    Posté le: 2/4/2026 22:45  Mis à jour: 2/4/2026 22:45
    #15
    Je m'installe
    Inscrit le: 16/9/2015
    Envois: 215
    Karma: 346
     Re: Panther , le robot ménager par UniX AI
     1 
    @salamsati c'est clair! Le soulèvement des robots viendra de l'ingratitude des humains
    oki_doki
    Posté le: 3/4/2026 13:47  Mis à jour: 3/4/2026 13:47
    #16
    Je m'installe
    Inscrit le: 29/8/2014
    Envois: 294
    Karma: 279
     Re: Panther , le robot ménager par UniX AI
     0 
    moi je vois surtout la spatule qui reste dans la gamelle (miam miam) et la dose de vinaigrette
    Arkash
    Posté le: 5/4/2026 9:19  Mis à jour: 5/4/2026 9:19
    #17
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 3/2/2015
    Envois: 22
     Re: Panther , le robot ménager par UniX AI
     0 
    Et c'est que le début ! RDV dans 20 ans !
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