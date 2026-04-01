

Vidéo : Panther , le robot ménager par UniX AI Posté par Koreus

Non, ce n'est pas une vidéo sur le dernier Thermomix mais bel et bien un robot humanoide capable de faire à manger et le ménage.



Vidéo (2mn14s) : Le robot ménager Panther





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@Crazy-13

Quand je vois déjà le nombre d'heure que j'ai passé à peaufiner le prompt à donner en début de Tchat avec ChatGPT pour qu'il fasse mon suivi quotidien pour m'aider à suivre un régime adapter à ma personne, à mes règles, à mon inventaire, à mes heures de boulot qui changent constamment, je ne suis pas près à devoir le faire avec un robot humanoïde qui devra lui faire des choses concrète et pas simplement me donner des réponses ciblées.



Attention à la vitesse exponentielle à laquelle l'IA évolue. La génération d'image faisait sourire il y a encore 2 ans Citation :Attention à la vitesse exponentielle à laquelle l'IA évolue. La génération d'image faisait sourire il y a encore 2 ans

17 commentaires Auteur Conversation Beebop Je m'installe Inscrit le: 10/6/2022 Envois: 128 Karma: 109 Re: Panther , le robot ménager par UniX AI Re: Panther , le robot ménager par UniX AI 2 Pfiou ! Moi qui angoisse par moment pour l'avenir du monde, me voilà tout à fait rassuré ! Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 85690 Karma: 9518 En ligne ! Re: Panther , le robot ménager par UniX AI Re: Panther , le robot ménager par UniX AI 0 Quand je vois déjà le nombre d'heure que j'ai passé à peaufiner le prompt à donner en début de Tchat avec ChatGPT pour qu'il fasse mon suivi quotidien pour m'aider à suivre un régime adapter à ma personne, à mes règles, à mon inventaire, à mes heures de boulot qui changent constamment, je ne suis pas près à devoir le faire avec un robot humanoïde qui devra lui faire des choses concrète et pas simplement me donner des réponses ciblées. DaftEndive Dalmatiens Inscrit le: 6/9/2018 Envois: 101 Karma: 334 Re: Panther , le robot ménager par UniX AI Re: Panther , le robot ménager par UniX AI 6

@Crazy-13

Quand je vois déjà le nombre d'heure que j'ai passé à peaufiner le prompt à donner en début de Tchat avec ChatGPT pour qu'il fasse mon suivi quotidien pour m'aider à suivre un régime adapter à ma personne, à mes règles, à mon inventaire, à mes heures de boulot qui changent constamment, je ne suis pas près à devoir le faire avec un robot humanoïde qui devra lui faire des choses concrète et pas simplement me donner des réponses ciblées.



Attention à la vitesse exponentielle à laquelle l'IA évolue. La génération d'image faisait sourire il y a encore 2 ans Citation :Attention à la vitesse exponentielle à laquelle l'IA évolue. La génération d'image faisait sourire il y a encore 2 ans bipbip Je m'installe Inscrit le: 1/5/2020 Envois: 144 Karma: 357 Re: Panther , le robot ménager par UniX AI Re: Panther , le robot ménager par UniX AI 2

Comme ils disent "Fake it until you find a way to make money from it" Super emballé à l’idée d'avoir un galérien payé 2 dollars de l'heure à l'autre bout de la terre télé-nettoyer mes toilettes pour entraîner l'IA.Comme ils disent "Fake it until you find a way to make money from it" Reidid Je m'installe Inscrit le: 18/5/2010 Envois: 419 Karma: 450 Re: Panther , le robot ménager par UniX AI Re: Panther , le robot ménager par UniX AI 17 Je ne vois pas ce qu'il y a d'impressionnant... ma femme fait tout cela et elle n'est pas particulièrement intelligente. SoreN Je m'installe Inscrit le: 16/11/2016 Envois: 457 Karma: 989 Re: Panther , le robot ménager par UniX AI Re: Panther , le robot ménager par UniX AI 1 Crazy-13 t'inquiète ca sera un type a l'autre bout de la planète qui le fera a distance pour toi, il aura accès a toutes les séquences vidéo du robot, par exemple le moment où t'es au chiotte sans ton calbutte et que le robot te tends du papier Q, et autre truc plus intime t'inquiète ca sera un type a l'autre bout de la planète qui le fera a distance pour toi, il aura accès a toutes les séquences vidéo du robot, par exemple le moment où t'es au chiotte sans ton calbutte et que le robot te tends du papier Q, et autre truc plus intime Nebinaf Je suis accro Inscrit le: 22/1/2014 Envois: 1552 Karma: 2671 Re: Panther , le robot ménager par UniX AI Re: Panther , le robot ménager par UniX AI 1 gr4sd0ubl3 Je m'installe Inscrit le: 6/11/2019 Envois: 135 Karma: 299 Re: Panther , le robot ménager par UniX AI Re: Panther , le robot ménager par UniX AI 0 Nebinaf



Heureux sont les ignorants Heureux sont les ignorants https://www.unix-group.ai/panther/2023 Nebinaf Je suis accro Inscrit le: 22/1/2014 Envois: 1552 Karma: 2671 Re: Panther , le robot ménager par UniX AI Re: Panther , le robot ménager par UniX AI 2

@gr4sd0ubl3

@Nebinaf



Heureux sont les ignorants https://www.unix-group.ai/panther/2023



Tu vas sans doute me trouver borné, obtus ou de mauvaise foi, mais je n'y crois toujours pas.

Un robot qui va utiliser une gazinière ? (et l'éteindre j’espère) en terme de responsabilité et d'assurance c'est inassumable.

Utiliser une machine à laver en sélectionnant le programme et la température avec les différents textiles... je tique... trop de modèles de machines différents. Sans compter la sélection de la lessive (poudre, liquide, dosette) avec le bon dosage selon le produit... tssss

Si ce n'est pas un poisson d'avril, c'est pour le moins une vidéo promotionnelle qui n'a qu'une belle apparence et dont l'authenticité est carrément douteuse. Citation :Tu vas sans doute me trouver borné, obtus ou de mauvaise foi, mais je n'y crois toujours pas.Un robot qui va utiliser une gazinière ? (et l'éteindre j’espère) en terme de responsabilité et d'assurance c'est inassumable.Utiliser une machine à laver en sélectionnant le programme et la température avec les différents textiles... je tique... trop de modèles de machines différents. Sans compter la sélection de la lessive (poudre, liquide, dosette) avec le bon dosage selon le produit... tssssSi ce n'est pas un poisson d'avril, c'est pour le moins une vidéo promotionnelle qui n'a qu'une belle apparence et dont l'authenticité est carrément douteuse. saihtam Je m'installe Inscrit le: 14/12/2019 Envois: 253 Karma: 683 Re: Panther , le robot ménager par UniX AI Re: Panther , le robot ménager par UniX AI 0 @Nebinaf si tu le fais piloter par un habitant d'un pays pauvre d'Afrique/Asie/Océanie à 50cents/heure ça vaut le coup et et le problème d'assurance est réglé.

En plus il/elle peut en conduire plusieurs en parallèle (en mode automatique qui était vendu par les voitures électriques) salamsati Je viens d'arriver Inscrit le: 16/1/2019 Envois: 82 Karma: 203 Re: Panther , le robot ménager par UniX AI Re: Panther , le robot ménager par UniX AI 2 Il n'y a que moi qui ait eu pitié du robot quand son humain, les yeux rivés sur son tel, ne l'a même pas regardé lorsqu'il lui a servi son déjeuner ?

Et pas un signe de la main pour lui dire "au revoir" au moment de partir !



Je suis peut être un peu trop sujet à l'anthropomorphisme ... avalon471 Je masterise ! Inscrit le: 28/4/2008 Envois: 2115 Karma: 1610 Re: Panther , le robot ménager par UniX AI Re: Panther , le robot ménager par UniX AI 0 Quand je l'ai vu nettoyer les chiottes j'ai pensé "j’espère qu'il se lave les <mains> après"

...et la suite de la video c'est juste Wow!!!! dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 3078 Karma: 8384 Re: Panther , le robot ménager par UniX AI Re: Panther , le robot ménager par UniX AI 3 impressionnant , mais y a tjrs des bugs avec ces machins !

j'imagine assez facilement la salade assaisonnée avec du harpic wc et les wc lavés avec la vinaigrette ^^ chocobo12 Je suis accro Inscrit le: 17/9/2014 Envois: 846 Karma: 1047 Re: Panther , le robot ménager par UniX AI Re: Panther , le robot ménager par UniX AI 1



Elle aussi était bien au début ... Kritik Je m'installe Inscrit le: 16/9/2015 Envois: 215 Karma: 346 Re: Panther , le robot ménager par UniX AI Re: Panther , le robot ménager par UniX AI 1 @salamsati c'est clair! Le soulèvement des robots viendra de l'ingratitude des humains oki_doki Je m'installe Inscrit le: 29/8/2014 Envois: 294 Karma: 279 Re: Panther , le robot ménager par UniX AI Re: Panther , le robot ménager par UniX AI 0 moi je vois surtout la spatule qui reste dans la gamelle (miam miam) et la dose de vinaigrette Arkash Je viens d'arriver Inscrit le: 3/2/2015 Envois: 22 Re: Panther , le robot ménager par UniX AI Re: Panther , le robot ménager par UniX AI 0 Et c'est que le début ! RDV dans 20 ans ! Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.