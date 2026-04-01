Vidéo : Panther , le robot ménager par UniX AI

|Auteur
|Conversation
|
Beebop
|
Posté le: 1/4/2026 20:53 Mis à jour: 1/4/2026 20:53
|
Je m'installe
Inscrit le: 10/6/2022
Envois: 128
Karma: 109
|
Re: Panther , le robot ménager par UniX AI
2
Pfiou ! Moi qui angoisse par moment pour l'avenir du monde, me voilà tout à fait rassuré !
|
|
|
Crazy-13
|
Posté le: 1/4/2026 21:13 Mis à jour: 1/4/2026 21:13
|
Je poste trop
Inscrit le: 9/12/2005
Envois: 85690
Karma: 9518
En ligne !
|
Re: Panther , le robot ménager par UniX AI
0
Quand je vois déjà le nombre d'heure que j'ai passé à peaufiner le prompt à donner en début de Tchat avec ChatGPT pour qu'il fasse mon suivi quotidien pour m'aider à suivre un régime adapter à ma personne, à mes règles, à mon inventaire, à mes heures de boulot qui changent constamment, je ne suis pas près à devoir le faire avec un robot humanoïde qui devra lui faire des choses concrète et pas simplement me donner des réponses ciblées.
|
|
|
DaftEndive
|
Posté le: 1/4/2026 21:28 Mis à jour: 1/4/2026 21:28
|
Dalmatiens
Inscrit le: 6/9/2018
Envois: 101
Karma: 334
|
Re: Panther , le robot ménager par UniX AI
6
Citation :
@Crazy-13
Quand je vois déjà le nombre d'heure que j'ai passé à peaufiner le prompt à donner en début de Tchat avec ChatGPT pour qu'il fasse mon suivi quotidien pour m'aider à suivre un régime adapter à ma personne, à mes règles, à mon inventaire, à mes heures de boulot qui changent constamment, je ne suis pas près à devoir le faire avec un robot humanoïde qui devra lui faire des choses concrète et pas simplement me donner des réponses ciblées.
Attention à la vitesse exponentielle à laquelle l'IA évolue. La génération d'image faisait sourire il y a encore 2 ans
|
|
|
bipbip
|
Posté le: 1/4/2026 21:57 Mis à jour: 1/4/2026 21:57
|
Je m'installe
Inscrit le: 1/5/2020
Envois: 144
Karma: 357
|
Re: Panther , le robot ménager par UniX AI
2
Super emballé à l’idée d'avoir un galérien payé 2 dollars de l'heure à l'autre bout de la terre télé-nettoyer mes toilettes pour entraîner l'IA.
Comme ils disent "Fake it until you find a way to make money from it"
|
|
|
Reidid
|
Posté le: 1/4/2026 22:17 Mis à jour: 1/4/2026 22:17
|
Je m'installe
Inscrit le: 18/5/2010
Envois: 419
Karma: 450
|
Re: Panther , le robot ménager par UniX AI
17
Je ne vois pas ce qu'il y a d'impressionnant... ma femme fait tout cela et elle n'est pas particulièrement intelligente.
|
|
|
SoreN
|
Posté le: 2/4/2026 0:01 Mis à jour: 2/4/2026 0:01
|
Je m'installe
Inscrit le: 16/11/2016
Envois: 457
Karma: 989
|
Re: Panther , le robot ménager par UniX AI
1
@Crazy-13
t'inquiète ca sera un type a l'autre bout de la planète qui le fera a distance pour toi, il aura accès a toutes les séquences vidéo du robot, par exemple le moment où t'es au chiotte sans ton calbutte et que le robot te tends du papier Q, et autre truc plus intime
|
|
|
Nebinaf
|
Posté le: 2/4/2026 0:07 Mis à jour: 2/4/2026 0:07
|
Je suis accro
Inscrit le: 22/1/2014
Envois: 1552
Karma: 2671
|
Re: Panther , le robot ménager par UniX AI
1
|
|
|
gr4sd0ubl3
|
Posté le: 2/4/2026 2:14 Mis à jour: 2/4/2026 2:14
|
Je m'installe
Inscrit le: 6/11/2019
Envois: 135
Karma: 299
|
Re: Panther , le robot ménager par UniX AI
0
|
|
|
Nebinaf
|
Posté le: 2/4/2026 7:49 Mis à jour: 2/4/2026 7:49
|
Je suis accro
Inscrit le: 22/1/2014
Envois: 1552
Karma: 2671
|
Re: Panther , le robot ménager par UniX AI
2
Citation :
Tu vas sans doute me trouver borné, obtus ou de mauvaise foi, mais je n'y crois toujours pas.
Un robot qui va utiliser une gazinière ? (et l'éteindre j’espère) en terme de responsabilité et d'assurance c'est inassumable.
Utiliser une machine à laver en sélectionnant le programme et la température avec les différents textiles... je tique... trop de modèles de machines différents. Sans compter la sélection de la lessive (poudre, liquide, dosette) avec le bon dosage selon le produit... tssss
Si ce n'est pas un poisson d'avril, c'est pour le moins une vidéo promotionnelle qui n'a qu'une belle apparence et dont l'authenticité est carrément douteuse.
|
|
|
saihtam
|
Posté le: 2/4/2026 8:11 Mis à jour: 2/4/2026 8:11
|
Je m'installe
Inscrit le: 14/12/2019
Envois: 253
Karma: 683
|
Re: Panther , le robot ménager par UniX AI
0
@Nebinaf si tu le fais piloter par un habitant d'un pays pauvre d'Afrique/Asie/Océanie à 50cents/heure ça vaut le coup et et le problème d'assurance est réglé.
En plus il/elle peut en conduire plusieurs en parallèle (en mode automatique qui était vendu par les voitures électriques)
|
|
|
salamsati
|
Posté le: 2/4/2026 13:05 Mis à jour: 2/4/2026 13:05
|
Je viens d'arriver
Inscrit le: 16/1/2019
Envois: 82
Karma: 203
|
Re: Panther , le robot ménager par UniX AI
2
Il n'y a que moi qui ait eu pitié du robot quand son humain, les yeux rivés sur son tel, ne l'a même pas regardé lorsqu'il lui a servi son déjeuner ?
Et pas un signe de la main pour lui dire "au revoir" au moment de partir !
Je suis peut être un peu trop sujet à l'anthropomorphisme ...
|
|
|
avalon471
|
Posté le: 2/4/2026 14:15 Mis à jour: 2/4/2026 14:15
|
Je masterise !
Inscrit le: 28/4/2008
Envois: 2115
Karma: 1610
|
Re: Panther , le robot ménager par UniX AI
0
Quand je l'ai vu nettoyer les chiottes j'ai pensé "j’espère qu'il se lave les <mains> après"
...et la suite de la video c'est juste Wow!!!!
|
|
|
dtclulu
|
Posté le: 2/4/2026 14:58 Mis à jour: 2/4/2026 14:58
|
Je masterise !
Inscrit le: 30/12/2014
Envois: 3078
Karma: 8384
|
Re: Panther , le robot ménager par UniX AI
3
impressionnant , mais y a tjrs des bugs avec ces machins !
j'imagine assez facilement la salade assaisonnée avec du harpic wc et les wc lavés avec la vinaigrette ^^
|
|
|
chocobo12
|
Posté le: 2/4/2026 16:30 Mis à jour: 2/4/2026 16:30
|
Je suis accro
Inscrit le: 17/9/2014
Envois: 846
Karma: 1047
|
Re: Panther , le robot ménager par UniX AI
1
Elle aussi était bien au début ...
|
|
|
Kritik
|
Posté le: 2/4/2026 22:45 Mis à jour: 2/4/2026 22:45
|
Je m'installe
Inscrit le: 16/9/2015
Envois: 215
Karma: 346
|
Re: Panther , le robot ménager par UniX AI
1
@salamsati c'est clair! Le soulèvement des robots viendra de l'ingratitude des humains
|
|
|
oki_doki
|
Posté le: 3/4/2026 13:47 Mis à jour: 3/4/2026 13:47
|
Je m'installe
Inscrit le: 29/8/2014
Envois: 294
Karma: 279
|
Re: Panther , le robot ménager par UniX AI
0
moi je vois surtout la spatule qui reste dans la gamelle (miam miam) et la dose de vinaigrette
|
|
|
Arkash
|
Posté le: 5/4/2026 9:19 Mis à jour: 5/4/2026 9:19
|
Je viens d'arriver
Inscrit le: 3/2/2015
Envois: 22
|
Re: Panther , le robot ménager par UniX AI
0
Et c'est que le début ! RDV dans 20 ans !
|
|