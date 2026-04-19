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Vidéo : Pourquoi les journalistes correspondants exagèrent dans leur reportage ?
Témoignage de Emma Vinzent (journaliste réalisatrice de documentaires et magazines d'information) sur le système de sous-traitance des reportages de TF1.
Sur le même sujet :Source : Forum
Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
|Auteur
|Conversation
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Padma
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Posté le: 19/4/2026 17:46 Mis à jour: 19/4/2026 17:46
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Je masterise !
Inscrit le: 25/12/2015
Envois: 2453
Karma: 4441
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Re: Pourquoi les journalistes correspondants exagèrent da...
0
Après ça, Emma Vinzent travaille pour France Travail.
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