

Vidéo : Pourquoi les journalistes correspondants exagèrent dans leur reportage ? Posté par Wiliwilliam

Témoignage de Emma Vinzent (journaliste réalisatrice de documentaires et magazines d'information) sur le système de sous-traitance des reportages de TF1.



Vidéo (2mn24s) : Les journalistes correspondants qui exagèrent





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Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2453 Karma: 4441 Re: Pourquoi les journalistes correspondants exagèrent da... Re: Pourquoi les journalistes correspondants exagèrent da... 0 Après ça, Emma Vinzent travaille pour France Travail. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.