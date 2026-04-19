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Vidéo : Pourquoi les journalistes correspondants exagèrent dans leur reportage ?

Posté par Wiliwilliam le 19/4/2026 17:32:38

vidéo reportage exageration journaliste correspondant tf1
Témoignage de Emma Vinzent (journaliste réalisatrice de documentaires et magazines d'information) sur le système de sous-traitance des reportages de TF1.




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  • Source : Forum

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    Auteur Conversation
    Padma
    Posté le: 19/4/2026 17:46  Mis à jour: 19/4/2026 17:46
    #1
    Je masterise !
    Inscrit le: 25/12/2015
    Envois: 2453
    Karma: 4441
     Re: Pourquoi les journalistes correspondants exagèrent da...
     0 
    Après ça, Emma Vinzent travaille pour France Travail.
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