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Vidéo : Un chef d'orchestre fait tomber un violon rare datant de 1780

Posté par FMJ65 le 22/4/2026 15:00:22

vidéo violon chute chef orchestre coup concert violoniste
Ca s'est passé le 16 avril dans la salle Sibelius de Lahti, en Finlande. Au cours d'un concert, le chef d'orchestre , Matthew Halls, un peu trop agité, a malencontreusement heurté le violon de la soliste Elina Vähälä qui le collait d'un peu trop près ! Résultat : le violon, un chef-d’œuvre de Giovanni Battista Guadagnini daté de 1780, a valdingué au sol. Heureusement, la musicienne a eu le réflexe de tendre la jambe, amortissant du pied la chute de son instrument ... dont la valeur est estimée à 3M$ ! 😶 Le concert a bien sûr été interrompu par le chef sous le choc !

Je lui prêterais même pas ma flûte.....




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  • Vidéo : Un chef d'orchestre avec des accessoires
  • Source : Forum

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    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
    Auteur Conversation
    Claudy
    Posté le: 22/4/2026 15:16  Mis à jour: 22/4/2026 15:16
    #1
    Je m'installe
    Inscrit le: 4/11/2016
    Envois: 274
    Karma: 542
     Re: Un chef d'orchestre fait tomber un violon rare d...
     0 
    Tiens tes lunettes couillon, tu verras peut être plus clair la prochaine fois.
    MYRRZINN
    Posté le: 22/4/2026 15:18  Mis à jour: 22/4/2026 15:32
    #2
    Je masterise !
    Inscrit le: 9/1/2019
    Envois: 2961
    Karma: 5403
    En ligne !
     Re: Un chef d'orchestre fait tomber un violon rare d...
     0 
    Le violon a valdingué au sol. Ce qui indique avec précision avec quelle note de la partition, le violon a été percuté par le chef d'orchestre.
    Batfly
    Posté le: 22/4/2026 15:22  Mis à jour: 22/4/2026 15:22
    #3
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 9/8/2023
    Envois: 76
    Karma: 190
     Re: Un chef d'orchestre fait tomber un violon rare d...
     0 
    J'ai cru qu'elle avait sursauté à cause du tambour !

    Je me suis dis déjà, que ce genre d'instrument coûte cher, mais quand j'ai vu la description, je me dis que les assureurs ont intérêt à faire leur boulot...
    poiuytreza525
    Posté le: 22/4/2026 15:28  Mis à jour: 22/4/2026 15:28
    #4
    Je masterise !
    Inscrit le: 18/1/2013
    Envois: 3854
    Karma: 1268
     Re: Un chef d'orchestre fait tomber un violon rare d...
     0 
    Décidément c'est le jour des violons, ce matin à la radio ils annonçaient qu'un violon Stradivarius à 10 millions d'euros, volé pendant la Seconde Guerre mondiale, a réapparu à Colmar.
    Bukowski
    Posté le: 22/4/2026 15:29  Mis à jour: 22/4/2026 15:29
    #5
    Je suis accro
    Inscrit le: 12/7/2021
    Envois: 660
    Karma: 1343
     Re: Un chef d'orchestre fait tomber un violon rare d...
     0 
    Bah... qui n'a pas pété un violon à trois millions en s'emportant ?
    Haut de page Haut  
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