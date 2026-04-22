Vidéo : Un chef d'orchestre fait tomber un violon rare datant de 1780

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Claudy
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Posté le: 22/4/2026 15:16 Mis à jour: 22/4/2026 15:16
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Je m'installe
Inscrit le: 4/11/2016
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Re: Un chef d'orchestre fait tomber un violon rare d...
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Tiens tes lunettes couillon, tu verras peut être plus clair la prochaine fois.
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MYRRZINN
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Posté le: 22/4/2026 15:18 Mis à jour: 22/4/2026 15:32
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Je masterise !
Inscrit le: 9/1/2019
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En ligne !
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Re: Un chef d'orchestre fait tomber un violon rare d...
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Le violon a valdingué au sol. Ce qui indique avec précision avec quelle note de la partition, le violon a été percuté par le chef d'orchestre.
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Batfly
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Posté le: 22/4/2026 15:22 Mis à jour: 22/4/2026 15:22
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Je viens d'arriver
Inscrit le: 9/8/2023
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Re: Un chef d'orchestre fait tomber un violon rare d...
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J'ai cru qu'elle avait sursauté à cause du tambour !
Je me suis dis déjà, que ce genre d'instrument coûte cher, mais quand j'ai vu la description, je me dis que les assureurs ont intérêt à faire leur boulot...
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poiuytreza525
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Posté le: 22/4/2026 15:28 Mis à jour: 22/4/2026 15:28
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Je masterise !
Inscrit le: 18/1/2013
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Karma: 1268
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Re: Un chef d'orchestre fait tomber un violon rare d...
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Décidément c'est le jour des violons, ce matin à la radio ils annonçaient qu'un violon Stradivarius à 10 millions d'euros, volé pendant la Seconde Guerre mondiale, a réapparu à Colmar.
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Bukowski
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Posté le: 22/4/2026 15:29 Mis à jour: 22/4/2026 15:29
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Je suis accro
Inscrit le: 12/7/2021
Envois: 660
Karma: 1343
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Re: Un chef d'orchestre fait tomber un violon rare d...
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Bah... qui n'a pas pété un violon à trois millions en s'emportant ?
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