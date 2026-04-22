

Vidéo : Un chef d'orchestre fait tomber un violon rare datant de 1780 Posté par FMJ65

Ca s'est passé le 16 avril dans la salle Sibelius de Lahti, en Finlande. Au cours d'un concert, le chef d'orchestre , Matthew Halls, un peu trop agité, a malencontreusement heurté le violon de la soliste Elina Vähälä qui le collait d'un peu trop près ! Résultat : le violon, un chef-d’œuvre de Giovanni Battista Guadagnini daté de 1780, a valdingué au sol. Heureusement, la musicienne a eu le réflexe de tendre la jambe, amortissant du pied la chute de son instrument ... dont la valeur est estimée à 3M$ ! Le concert a bien sûr été interrompu par le chef sous le choc !



Je lui prêterais même pas ma flûte.....



Vidéo (18s) : Attentat contre un violon en plein concert





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Je me suis dis déjà, que ce genre d'instrument coûte cher, mais quand j'ai vu la description, je me dis que les assureurs ont intérêt à faire leur boulot... poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 3854 Karma: 1268 Re: Un chef d'orchestre fait tomber un violon rare d... Re: Un chef d'orchestre fait tomber un violon rare d... 0 Décidément c'est le jour des violons, ce matin à la radio ils annonçaient qu'un violon Stradivarius à 10 millions d'euros, volé pendant la Seconde Guerre mondiale, a réapparu à Colmar. Bukowski Je suis accro Inscrit le: 12/7/2021 Envois: 660 Karma: 1343 Re: Un chef d'orchestre fait tomber un violon rare d... Re: Un chef d'orchestre fait tomber un violon rare d... 0 Bah... qui n'a pas pété un violon à trois millions en s'emportant ? Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.