Attentat contre un violon en plein concert

Lecteur : Koreus Dailymotion Défaut -

Le 16 avril 2026 pendant un concert dans la salle Sibelius de Lahti en Finlande, les spectateurs ont pu assister à une drôle de scène. Le chef d'orchestre a fait voler le violon de la violoniste Elina Vähälä qui a pu amortir la chute de l'instrument avec son pied. Un violon rare estimé à 3 millions d'euros du célèbre luthier italien Giovanni Battista Guadagnini daté de 1780 . Heureusement, l'instrument n'a pas subi de dégâts majeurs, mais la violoniste a constaté que le son avait été affecté.