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Vidéo : Bon week-end avec Koreusity n°590 un zap de 40 vidéos insolites

Posté par Koreus le 24/4/2026 19:44:39

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La nouvelle édition de Koreusity est arrivée ! 40 vidéos compilées en 11 minutes avec des fails en série.
Merci aux membres (domi13180 x15, FMJ65 x6, Wiliwilliam x5, Kilroy1 x4, Asmodee88) pour le partage dans le forum.
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  • Vidéo : Koreusity n°589

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