Koreusity n°590

Lecteur : Koreus Dailymotion Défaut -

Le robot Koreusity a inspecté la planète CDL ces 7 derniers jours (semaine 17 de l'année 2026) et a ramené 40 échantillons de vidéo. Installez vous confortablement et profitez de 11 minutes de vidéos insolites. Les liens vers toutes les vidéos sont disponibles dans l'article (lien Commentaires). Le nom Koreusity est un clin d'oeil au robot Curiosity envoyé sur la planète Mars pour l'explorer. C'est une compilation hebdomadaire de vidéos drôles et insolites disponible le vendredi soir juste avant le week-end. J'espère que ce zap attisera votre curiosité :) Musique<br> Intro : <a href="https://www.auboutdufil.com/index.php?id=431">SmallRadio - LSF 7th Gear Remix</a>