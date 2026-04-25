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Vidéo : Quand tu n'as pas menti sur ton CV

Posté par Kilroy1 le 25/4/2026 21:40:28

vidéo camion remorque manoeuvre chauffeur place parking
Sur un marché de gros au Mexique, un chauffeur de camion doit réaliser une manœuvre compliquée pour sortir d'une place exigue




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    Auteur Conversation
    pierrick_serge
    Posté le: 25/4/2026 23:12  Mis à jour: 25/4/2026 23:12
    #1
    Je m'installe
    Inscrit le: 1/1/2015
    Envois: 287
    Karma: 261
     Re: Quand tu n'as pas menti sur ton CV
     0 
    Ah oui!!!
    Quand même...!!!
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