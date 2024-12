Les fourmis font une manÅ“uvre intelligente

Les fourmis font une manœuvre intelligente

Lecteur : Koreus Dailymotion Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Une étude récente de l'Institut Weizmann des Sciences a comparé la capacité des fourmis et des humains à déplacer collectivement un objet encombrant à travers un labyrinthe. Les chercheurs ont utilisé une version réelle du "problème du déménageur de piano", où les participants devaient manœuvrer un grand objet en forme de T à travers un espace rectangulaire divisé en trois chambres reliées par des ouvertures étroites. Les fourmis de l'espèce Paratrechina longicornis, connues pour leur comportement coopératif, ont été testées individuellement, en petits groupes d'environ sept, et en grands groupes d'environ 80. Les humains ont été testés individuellement, en petits groupes de six à neuf, et en grands groupes de 26. Pour certains essais, la communication verbale et gestuelle entre les participants humains était restreinte pour imiter les limitations de communication des fourmis. Les résultats ont montré que les fourmis en grands groupes surpassaient les fourmis individuelles et, dans certains cas, les humains. Elles ont démontré une mémoire collective, maintenant une direction commune et évitant les erreurs répétées. En revanche, les performances humaines ne s'amélioraient pas nécessairement en groupe, surtout lorsque la communication était limitée. Ces découvertes suggèrent que la coopération sans communication explicite, comme chez les fourmis, peut être plus efficace que chez les humains lorsque la communication est restreinte.

cooperation deplacer experience fourmi intelligent manoeuvre