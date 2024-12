Faire une piqûre à un hérisson

Comment faire une piqûre à un hérisson quand on est seul ? Une vétérinaire polonaise nous montre sa technique pour faire une injection intramusculaire à un hérisson à l'aide d'une seringue. De sa main gauche gantée, elle soulève le hérisson. Avec sa main droite, elle attrape la patte de l'animal. Et avec la seringue dans sa bouche, elle fait l'injection. On peut entendre le cri d'un hérisson en colère pendant l'opération.

