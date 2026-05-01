Vidéo : Bon week-end avec Koreusity n°591 un zap de 33 vidéos insolites
Posté par Koreus le 1/5/2026 11:15:57
La nouvelle édition de Koreusity est arrivée ! 33 vidéos compilées en 9 minutes avec des fails en série.
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Les liens vers toutes les vidéos sont disponibles dans la suite de l'article.
- Vidéo (9mn15s) : Koreusity n°591
Videos:
01 - Quant t'as pas la clim, on fait avec les moyens du bord - [vidéo]
02 - Drôle de banc - [vidéo]
03 - Assister à l'éclosion d'un œuf - [vidéo]
04 - Saut sur planchette - [vidéo]
05 - Récuper un ballon dans l'eau - [vidéo]
06 - Attendre le train tranquillement sur les rails - [vidéo]
07 - Paf et repaf - [vidéo]
08 - Passage au poil - [vidéo]
09 - Propagation - [vidéo]
10 - Le gars a au moins essayé - [vidéo]
11 - Fin de chantier satisfaisante - [vidéo]
12 - 1 machine à neige 1 soda - [vidéo]
13 - Un oiseau très content - [vidéo]
14 - Super-floraison dans la Vallée de la Mort - [vidéo]
15 - 1 effet de vague 1 table en résine - [vidéo]
16 - Les cyclistes sont un danger pour les voitures - [vidéo]
17 - Fail feu d'artifice - [vidéo]
18 - Couper du verre - [vidéo]
19 - Vol du saint-esprit - [vidéo]
20 - Pucerons lanigères danseurs - [vidéo]
21 - Bague bracelet - [vidéo]
22 - Un arbre acrobatique - [vidéo]
23 - Piège à souris façon cartoon - [vidéo]
24 - Il nettoie les plages et trouve des trésors - [vidéo]
25 - Blondes - [vidéo]
26 - Laisser des poils de chien dehors pour que les oiseaux construisent des nids - [vidéo]
27 - La bouteille et la poubelle - [vidéo]
28 - Un oiseau s'amuse avec la corde d'un porte drapeau - [vidéo]
29 - Rendre un tuyau bien adhérant via traitement par corona - [vidéo]
30 - Timelapse de la roue de Falkirk - [vidéo]
31 - L'efficacité d'un chat contre une souris - [vidéo]
32 - Cover No Surprises de Radiohead au téléphone - [vidéo]
33 - Salto et corde à linge - [vidéo]
Musiques :
Intro : SmallRadio - LSF 7th Gear Remix
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