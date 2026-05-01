

Vidéo : Cuire son gigot d'agneau dans un bain de bitume en fusion Posté par MYRRZINN

Cuire son gigot dans du bitume, une vieille tradition que je ne connaissais pas.



Vidéo (2mn38s) : Gigot Bitume





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Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Solostaran Je suis accro Inscrit le: 24/1/2013 Envois: 1912 Karma: 699 Re: Cuire son gigot d'agneau dans un bain de bitume ... Re: Cuire son gigot d'agneau dans un bain de bitume ... 1 Rien à dire sur la tradition, mais il faut avoir confiance dans celui ou celle qui emballe et l'emballage lui-même. Une confiance en béton. Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2455 Karma: 4444 Re: Cuire son gigot d'agneau dans un bain de bitume ... Re: Cuire son gigot d'agneau dans un bain de bitume ... 0 Ça s'accompagne d'une biture ? Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3652 Karma: 2649 Re: Cuire son gigot d'agneau dans un bain de bitume ... Re: Cuire son gigot d'agneau dans un bain de bitume ... 0 Si encore c'était des poulets, ils pourraient rajouter des plumes ! Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.