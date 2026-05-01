Vidéo : Cuire son gigot d'agneau dans un bain de bitume en fusion
Posté par MYRRZINN le 1/5/2026 18:09:25
Cuire son gigot dans du bitume, une vieille tradition que je ne connaissais pas.
- Vidéo (2mn38s) : Gigot Bitume
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