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Vidéo : Cuire son gigot d'agneau dans un bain de bitume en fusion

Posté par MYRRZINN le 1/5/2026 18:09:25

vidéo gigot agneau bitume cuisson chantier fusion viande
Cuire son gigot dans du bitume, une vieille tradition que je ne connaissais pas.




Sur le même sujet :
  • Source : Forum

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    Auteur Conversation
    Solostaran
    Posté le: 1/5/2026 18:48  Mis à jour: 1/5/2026 18:48
    #1
    Je suis accro
    Inscrit le: 24/1/2013
    Envois: 1912
    Karma: 699
     Re: Cuire son gigot d'agneau dans un bain de bitume ...
     1 
    Rien à dire sur la tradition, mais il faut avoir confiance dans celui ou celle qui emballe et l'emballage lui-même. Une confiance en béton.
    Padma
    Posté le: 1/5/2026 18:52  Mis à jour: 1/5/2026 18:52
    #2
    Je masterise !
    Inscrit le: 25/12/2015
    Envois: 2455
    Karma: 4444
     Re: Cuire son gigot d'agneau dans un bain de bitume ...
     0 
    Ça s'accompagne d'une biture ?
    Chrys77
    Posté le: 1/5/2026 19:22  Mis à jour: 1/5/2026 19:22
    #3
    Je masterise !
    Inscrit le: 18/3/2009
    Envois: 3652
    Karma: 2649
     Re: Cuire son gigot d'agneau dans un bain de bitume ...
     0 
    Si encore c'était des poulets, ils pourraient rajouter des plumes !
    Haut de page Haut  
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