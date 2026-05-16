

Vidéo : Il fabrique un système de défense automatisé contre les pigeons Posté par Wiliwilliam

Les pigeons passaient leur temps à nicher sur son balcon alors il a conçu un système complet de détection et de dissuasion.





Vidéo (42s) : Pistolet à eau automatisé contre les pigeons





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Mais le cout carbone de la solution retenue me laisse perplexe... Emerys Je suis accro Inscrit le: 24/4/2006 Envois: 1315 Karma: 1906 Re: Il fabrique un système de défense automatisé contre l... Re: Il fabrique un système de défense automatisé contre l... 1 Au moins ça ne fait pas de mal aux pigeons, moi ça me va Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 86093 Karma: 9690 Re: Il fabrique un système de défense automatisé contre l... Re: Il fabrique un système de défense automatisé contre l... 0 Je ne pense pas que ça soit efficace sur le long terme sur certain nuisible. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.