Vidéo : Il fabrique un système de défense automatisé contre les pigeons

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Nebinaf
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Posté le: 16/5/2026 22:28 Mis à jour: 16/5/2026 22:28
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Je suis accro
Inscrit le: 22/1/2014
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Re: Il fabrique un système de défense automatisé contre l...
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Alors oui la fiente de pigeon ça dégueulasse tout !!!
Mais le cout carbone de la solution retenue me laisse perplexe...
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Emerys
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Posté le: 17/5/2026 0:23 Mis à jour: 17/5/2026 0:23
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Je suis accro
Inscrit le: 24/4/2006
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Karma: 1906
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Re: Il fabrique un système de défense automatisé contre l...
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Au moins ça ne fait pas de mal aux pigeons, moi ça me va
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Crazy-13
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Posté le: 17/5/2026 2:34 Mis à jour: 17/5/2026 2:34
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Je poste trop
Inscrit le: 9/12/2005
Envois: 86093
Karma: 9690
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Re: Il fabrique un système de défense automatisé contre l...
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Je ne pense pas que ça soit efficace sur le long terme sur certain nuisible.
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