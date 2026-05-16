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Vidéo : Il fabrique un système de défense automatisé contre les pigeons

Posté par Wiliwilliam le 16/5/2026 21:41:44

vidéo systeme defense pigeon balcon pistolet eau
Les pigeons passaient leur temps à nicher sur son balcon alors il a conçu un système complet de détection et de dissuasion.





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  • Source : Forum

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    Auteur Conversation
    Nebinaf
    Posté le: 16/5/2026 22:28  Mis à jour: 16/5/2026 22:28
    #1
    Je suis accro
    Inscrit le: 22/1/2014
    Envois: 1572
    Karma: 2705
     Re: Il fabrique un système de défense automatisé contre l...
     0 
    Alors oui la fiente de pigeon ça dégueulasse tout !!!
    Mais le cout carbone de la solution retenue me laisse perplexe...
    Emerys
    Posté le: 17/5/2026 0:23  Mis à jour: 17/5/2026 0:23
    #2
    Je suis accro
    Inscrit le: 24/4/2006
    Envois: 1315
    Karma: 1906
     Re: Il fabrique un système de défense automatisé contre l...
     1 
    Au moins ça ne fait pas de mal aux pigeons, moi ça me va
    Crazy-13
    Posté le: 17/5/2026 2:34  Mis à jour: 17/5/2026 2:34
    #3
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 86093
    Karma: 9690
     Re: Il fabrique un système de défense automatisé contre l...
     0 
    Je ne pense pas que ça soit efficace sur le long terme sur certain nuisible.
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