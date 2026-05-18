

Vidéo : Collision spectaculaire entre deux avions de chasse pendant un show aérien aux États-Unis Posté par filleapoil

Aux États-Unis, dans l'Idaho, deux avions de chasse se sont fait un gros câlin en plein vol… mais ça ne s'est pas fini comme prévu

Les parachutes se sont ouverts et les quatre pilotes sont arrivés sains et saufs.



Vidéo (43s) : Collision de deux avions de chasse





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4 petits œufs en résultent. zorgOne Je m'installe Inscrit le: 7/3/2022 Envois: 456 Karma: 632 Re: Collision spectaculaire entre deux avions de chasse p... Re: Collision spectaculaire entre deux avions de chasse p... 0 belle parade ! c'est le printemps... Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.