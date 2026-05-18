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Vidéo : Collision spectaculaire entre deux avions de chasse pendant un show aérien aux États-Unis

Posté par filleapoil le 18/5/2026 10:37:27

vidéo avion collision parachute explosion crash show aerien
Aux États-Unis, dans l'Idaho, deux avions de chasse se sont fait un gros câlin en plein vol… mais ça ne s'est pas fini comme prévu 🤯
Les parachutes se sont ouverts et les quatre pilotes sont arrivés sains et saufs.




Sur le même sujet :
  • Vidéo : Collision entre deux avions (Dallas)
  • Vidéo : Un drone percute l'aile d'un avion
  • Source : Forum

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    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
    Auteur Conversation
    Padma
    Posté le: 18/5/2026 11:14  Mis à jour: 18/5/2026 11:16
    #1
    Je masterise !
    Inscrit le: 25/12/2015
    Envois: 2467
    Karma: 4463
     Re: Collision spectaculaire entre deux avions de chasse p...
     5 
    Belle et rare scène de reproduction avionique ! Ils s'envoient en l'air et s'éclatent.
    4 petits œufs en résultent.
    zorgOne
    Posté le: 18/5/2026 11:33  Mis à jour: 18/5/2026 11:34
    #2
    Je m'installe
    Inscrit le: 7/3/2022
    Envois: 456
    Karma: 632
     Re: Collision spectaculaire entre deux avions de chasse p...
     0 
    belle parade ! c'est le printemps...
    Haut de page Haut  
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