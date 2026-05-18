Vidéo : Collision spectaculaire entre deux avions de chasse pendant un show aérien aux États-Unis

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|Auteur
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Padma
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Posté le: 18/5/2026 11:14 Mis à jour: 18/5/2026 11:16
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Je masterise !
Inscrit le: 25/12/2015
Envois: 2467
Karma: 4463
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Re: Collision spectaculaire entre deux avions de chasse p...
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Belle et rare scène de reproduction avionique ! Ils s'envoient en l'air et s'éclatent.
4 petits œufs en résultent.
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zorgOne
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Posté le: 18/5/2026 11:33 Mis à jour: 18/5/2026 11:34
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Je m'installe
Inscrit le: 7/3/2022
Envois: 456
Karma: 632
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Re: Collision spectaculaire entre deux avions de chasse p...
0
belle parade ! c'est le printemps...
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