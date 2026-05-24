Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté
Top Membres 2026
Membre Points
1 domi131802464
2 FMJ651741
3 Kilroy11564
4 Wiliwilliam1253
5 MYRRZINN512
6 Daniellou493
7 Crazy-13474
8 alfosynchro462
9 Baba-Yaga290
10 Asmodee88256

Vidéo : Notez le décollage de cet avion radiocommandé

Posté par Kilroy1 le 24/5/2026 17:05:38

vidéo avion radiocommande decollage fail lampadaire
Notez le décollage de cet avion radiocommandé, une maquette d'un Warthog




Sur le même sujet :
  • Vidéo : Avion Airbus A380 radiocommandé
  • Vidéo : Vol réaliste d'un avion Airbus A310 radiocommandé
  • Source : Forum

    • Bas de page Bas  
    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
    Auteur Conversation
    Haut de page Haut  
    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.

    Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives | 🍪 Cookies

    Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
    Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.