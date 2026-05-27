Vidéo : Un Grand maître japonais nous montre comment couper du bambou avec un katana

|Auteur
|Conversation
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nakag
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Posté le: 27/5/2026 10:21 Mis à jour: 27/5/2026 10:21
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Je suis accro
Inscrit le: 30/11/2011
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Karma: 2246
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Re: Un Grand maître japonais nous montre comment couper d...
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Facile, il reprend la même entail... Oh wait
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Bukowski
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Posté le: 27/5/2026 11:34 Mis à jour: 27/5/2026 11:34
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Je suis accro
Inscrit le: 12/7/2021
Envois: 678
Karma: 1357
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Re: Un Grand maître japonais nous montre comment couper d...
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Il faut qu'il persévère, je pense qu'il tient le bambou.
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Chrys77
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Posté le: 27/5/2026 11:48 Mis à jour: 27/5/2026 11:48
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Je masterise !
Inscrit le: 18/3/2009
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Re: Un Grand maître japonais nous montre comment couper d...
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Le coup de bambou ça se maitrise..
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Interfector
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Posté le: 27/5/2026 11:50 Mis à jour: 27/5/2026 11:50
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Je suis accro
Inscrit le: 20/4/2014
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En ligne !
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Re: Un Grand maître japonais nous montre comment couper d...
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Réputé pour sa solidité et sa souplesse. Il a quand meme passé la moitié de la video a redresser la lame après qu'un noob s'en soit servit 2 fois.
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