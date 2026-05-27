

Vidéo : Un Grand maître japonais nous montre comment couper du bambou avec un katana Posté par domi13180

Un vieux montre à un jeune comment couper le bambou. C'est parait simple pourtant !



Vidéo (1mn33s) : Un Grand maître coupe du bambou avec un katana





Sur le même sujet :

Vidéo : Kung-fu Bambou Vidéo : La danse du bambou Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 966 Karma: 2246 Re: Un Grand maître japonais nous montre comment couper d... Re: Un Grand maître japonais nous montre comment couper d... 0 Facile, il reprend la même entail... Oh wait Bukowski Je suis accro Inscrit le: 12/7/2021 Envois: 678 Karma: 1357 Re: Un Grand maître japonais nous montre comment couper d... Re: Un Grand maître japonais nous montre comment couper d... 0 Il faut qu'il persévère, je pense qu'il tient le bambou. Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3679 Karma: 2701 Re: Un Grand maître japonais nous montre comment couper d... Re: Un Grand maître japonais nous montre comment couper d... 0 Le coup de bambou ça se maitrise.. Interfector Je suis accro Inscrit le: 20/4/2014 Envois: 1756 Karma: 1933 En ligne ! Re: Un Grand maître japonais nous montre comment couper d... Re: Un Grand maître japonais nous montre comment couper d... 0 Réputé pour sa solidité et sa souplesse. Il a quand meme passé la moitié de la video a redresser la lame après qu'un noob s'en soit servit 2 fois. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.