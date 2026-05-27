Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté
Top Membres 2026
Membre Points
1 domi131802526
2 FMJ651760
3 Kilroy11637
4 Wiliwilliam1270
5 Daniellou535
6 MYRRZINN515
7 Crazy-13485
8 alfosynchro468
9 Baba-Yaga297
10 Asmodee88268

Vidéo : Un Grand maître japonais nous montre comment couper du bambou avec un katana

Posté par domi13180 le 27/5/2026 10:18:30

vidéo katana sabre bambou couper lame
Un vieux montre à un jeune comment couper le bambou. C'est parait simple pourtant !




Sur le même sujet :
  • Vidéo : Kung-fu Bambou
  • Vidéo : La danse du bambou
  • Source : Forum

    • Bas de page Bas  
    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
    Auteur Conversation
    nakag
    Posté le: 27/5/2026 10:21  Mis à jour: 27/5/2026 10:21
    #1
    Je suis accro
    Inscrit le: 30/11/2011
    Envois: 966
    Karma: 2246
     Re: Un Grand maître japonais nous montre comment couper d...
     0 
    Facile, il reprend la même entail... Oh wait
    Bukowski
    Posté le: 27/5/2026 11:34  Mis à jour: 27/5/2026 11:34
    #2
    Je suis accro
    Inscrit le: 12/7/2021
    Envois: 678
    Karma: 1357
     Re: Un Grand maître japonais nous montre comment couper d...
     0 
    Il faut qu'il persévère, je pense qu'il tient le bambou.
    Chrys77
    Posté le: 27/5/2026 11:48  Mis à jour: 27/5/2026 11:48
    #3
    Je masterise !
    Inscrit le: 18/3/2009
    Envois: 3679
    Karma: 2701
     Re: Un Grand maître japonais nous montre comment couper d...
     0 
    Le coup de bambou ça se maitrise..
    Interfector
    Posté le: 27/5/2026 11:50  Mis à jour: 27/5/2026 11:50
    #4
    Je suis accro
    Inscrit le: 20/4/2014
    Envois: 1756
    Karma: 1933
    En ligne !
     Re: Un Grand maître japonais nous montre comment couper d...
     0 
    Réputé pour sa solidité et sa souplesse. Il a quand meme passé la moitié de la video a redresser la lame après qu'un noob s'en soit servit 2 fois.
    Haut de page Haut  
    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.

    Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives | 🍪 Cookies

    Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
    Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.