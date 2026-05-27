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Vidéo : L'idée à la con du jour (Vol 134)

Posté par domi13180 le 27/5/2026 13:57:25

vidéo feu artifice chandelle romaine balcon fail piscine
Lancer des feux d'artifice depuis un balcon...




Sur le même sujet :
  • Vidéo : L'idée à la con du jour (Vol 133)
  • Source : Forum

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    Auteur Conversation
    dtclulu
    Posté le: 27/5/2026 14:36  Mis à jour: 27/5/2026 14:36
    #1
    Je masterise !
    Inscrit le: 30/12/2014
    Envois: 3087
    Karma: 8391
     Re: L'idée à la con du jour (Vol 134)
     0 
    Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort. C'est pour les autres que c'est difficile.
    Pour les cons , c'est pareil ^^
    Haut de page Haut  
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