Vidéo : L'idée à la con du jour (Vol 134)
Posté par domi13180 le 27/5/2026 13:57:25
Lancer des feux d'artifice depuis un balcon...
- Vidéo (59s) : Chandelle romaine sur un balcon #FAIL
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Posté par domi13180 le 27/5/2026 13:57:25
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