

Vidéo : L'idée à la con du jour (Vol 134) Posté par domi13180

Lancer des feux d'artifice depuis un balcon...



Vidéo (59s) : Chandelle romaine sur un balcon #FAIL





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Vidéo : L'idée à la con du jour (Vol 133) Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 3087 Karma: 8391 Re: L'idée à la con du jour (Vol 134) Re: L'idée à la con du jour (Vol 134) 0 Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort. C'est pour les autres que c'est difficile.

Pour les cons , c'est pareil ^^ Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.