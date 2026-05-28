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Vidéo : C'était moins une

Posté par Kilroy1 le 28/5/2026 10:59:19

vidéo baleine plongeur collision rorqual bryde
En Afrique du Sud, un plongeur est heurté par une baleine la gueule grande ouverte.




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  • Source : Forum

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