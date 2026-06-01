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Vidéo : Quand tu appelles ton chien et que ce n’est pas lui qui revient

Posté par Kilroy1 le 1/6/2026 16:39:38

vidéo chien vtt descente ours velo
Pendant une descente à VTT, son chien s'écarte du chemin et revient deux fois plus gros.




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  • Source : Forum

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    Auteur Conversation
    Bricci
    Posté le: 1/6/2026 16:42  Mis à jour: 1/6/2026 16:42
    #1
    Je masterise !
    Inscrit le: 30/9/2019
    Envois: 2351
    Karma: 8544
     Re: Quand tu appelles ton chien et que ce n’est pas lui q...
     0 
    L'homme qui a vu l'ours qui a vu l'homme qui a vu le chien
    Yazguen
    Posté le: 1/6/2026 17:03  Mis à jour: 1/6/2026 17:03
    #2
    Membre Premium
    Inscrit le: 18/2/2005
    Envois: 16233
    Karma: 17267
     Re: Quand tu appelles ton chien et que ce n’est pas lui q...
     0 
    Un ours course un vététiste aux bourses bien accrochées
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