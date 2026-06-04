Vidéo : Un chat chante I‐E‐A‐I‐A‐I‐O de System of a Down
Posté par Asmodee88 le 4/6/2026 10:22:27
A partir d'un Live Photo, il fait chanter du Metal à son chat
- Vidéo (30s) : Un chat chante du métal
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Vidéo : Un chat chante I‐E‐A‐I‐A‐I‐O de System of a Down
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