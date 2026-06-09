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Vidéo : La cascadeuse Lilou Ruel s'entraine à recevoir un tir en pleine tête

Posté par Koreus le 9/6/2026 10:08:36

vidéo headshot entrainement simulation cascade cascadeur
La cascadeuse française Lilou Ruel s’amuse à simuler des impacts de balle en pleine tête dans des situations du quotidien.




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    Auteur Conversation
    Bricci
    Posté le: 9/6/2026 10:29  Mis à jour: 9/6/2026 10:29
    #1
    Je masterise !
    Inscrit le: 30/9/2019
    Envois: 2392
    Karma: 8632
     Re: La cascadeuse Lilou Ruel s'entraine à recevoir u...
     0 
    Spoiler : elle meurt à la fin (plusieurs fois)
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