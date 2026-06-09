

Vidéo : La cascadeuse Lilou Ruel s'entraine à recevoir un tir en pleine tête Posté par Koreus

La cascadeuse française Lilou Ruel s’amuse à simuler des impacts de balle en pleine tête dans des situations du quotidien.



Vidéo (14s) : S'entrainer aux headshots





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