

Vidéo : Des hommes à moto font une acrobatie non désirée Posté par kikekoi

Quand tu fais une acrobatie involontaire à moto.



Vidéo (7s) : Acrobatie involontaire à moto





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Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Chtinorf Je m'installe Inscrit le: 28/4/2008 Envois: 135 Karma: 61 Re: Des hommes à moto font une acrobatie non désirée Re: Des hommes à moto font une acrobatie non désirée 0 Est-ce vraiment involontaire ? Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.