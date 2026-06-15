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Vidéo : Des hommes à moto font une acrobatie non désirée

Posté par kikekoi le 15/6/2026 9:33:08

vidéo moto acrobatie suspension rebond epaule
Quand tu fais une acrobatie involontaire à moto.




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  • Source : Forum

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    Auteur Conversation
    Chtinorf
    Posté le: 15/6/2026 10:24  Mis à jour: 15/6/2026 10:24
    #1
    Je m'installe
    Inscrit le: 28/4/2008
    Envois: 135
    Karma: 61
     Re: Des hommes à moto font une acrobatie non désirée
     0 
    Est-ce vraiment involontaire ?
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