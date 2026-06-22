Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté
Top Membres 2026
Membre Points
1 domi131802741
2 Kilroy12335
3 FMJ651764
4 Daniellou1586
5 Wiliwilliam1433
6 MYRRZINN624
7 Crazy-13557
8 alfosynchro556
9 Bricci477
10 Asmodee88394

Vidéo : L'idée à la con du jour (Vol 135)

Posté par Daniellou le 22/6/2026 17:17:40

vidéo chute masse caisse biere manche fail
Il a voulu annoncer une festival de musique en réalisant une cascade.




Sur le même sujet :
  • Vidéo : L'idée à la con du jour (Vol 134)
  • Source : Forum

    • Bas de page Bas  
    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
    Auteur Conversation
    Chrys77
    Posté le: 22/6/2026 17:19  Mis à jour: 22/6/2026 17:19
    #1
    Je masterise !
    Inscrit le: 18/3/2009
    Envois: 3740
    Karma: 2815
     Re: L'idée à la con du jour (Vol 135)
     0 
    Maintenant ils sont prêts pour une cascade de bière..
    blahmeuh
    Posté le: 22/6/2026 17:44  Mis à jour: 22/6/2026 17:44
    #2
    Membre Premium
    Inscrit le: 7/10/2021
    Envois: 1416
    Karma: 415
     Re: L'idée à la con du jour (Vol 135)
     0 
    Il faut tester pour s'instruire.
    Théoriquement.
    Crazy-13
    Posté le: 22/6/2026 18:03  Mis à jour: 22/6/2026 18:03
    #3
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 86463
    Karma: 9814
     Re: L'idée à la con du jour (Vol 135)
     0 
    Nouvelle trend Tiktok?
    Haut de page Haut  
    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.

    Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives | 🍪 Cookies

    Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
    Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.