Vidéo : L'idée à la con du jour (Vol 135)
Posté par Daniellou le 22/6/2026 17:17:40
Il a voulu annoncer une festival de musique en réalisant une cascade.
- Vidéo (15s) : Cascade avec des caisses de biere et une masse
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Vidéo : L'idée à la con du jour (Vol 135)
Posté par Daniellou le 22/6/2026 17:17:40
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