

Vidéo : L'idée à la con du jour (Vol 135) Posté par Daniellou

Il a voulu annoncer une festival de musique en réalisant une cascade.



Vidéo (15s) : Cascade avec des caisses de biere et une masse





Sur le même sujet :

Vidéo : L'idée à la con du jour (Vol 134) Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3740 Karma: 2815 Re: L'idée à la con du jour (Vol 135) Re: L'idée à la con du jour (Vol 135) 0 Maintenant ils sont prêts pour une cascade de bière.. blahmeuh Membre Premium Inscrit le: 7/10/2021 Envois: 1416 Karma: 415 Re: L'idée à la con du jour (Vol 135) Re: L'idée à la con du jour (Vol 135) 0 Il faut tester pour s'instruire.

Théoriquement. Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 86463 Karma: 9814 Re: L'idée à la con du jour (Vol 135) Re: L'idée à la con du jour (Vol 135) 0 Nouvelle trend Tiktok? Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.