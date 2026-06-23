Vidéo : Il pêche son premier sériole

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Re: Il pêche son premier sériole Re: Il pêche son premier sériole 0



Ca decrit pas bien la temporalité de l'action et le fait qu'il ait juste flippé comme jamais "Impressionné par la taille du mammifère marin et ne souhaitant pas prendre de risque, l’homme finit par lui céder son poisson."Ca decrit pas bien la temporalité de l'action et le fait qu'il ait juste flippé comme jamais