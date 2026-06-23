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Vidéo : Il pêche son premier sériole

Posté par Bricci le 23/6/2026 16:31:31

vidéo seriole poisson pecheur otarie
Fier d'avoir pêché son premier sériole, il pose avec pour la photo.




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  • Source : Forum

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    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
    Auteur Conversation
    ablator
    Posté le: 23/6/2026 16:55  Mis à jour: 23/6/2026 16:55
    #1
    Je masterise !
    Inscrit le: 6/12/2005
    Envois: 2048
    Karma: 3809
     Re: Il pêche son premier sériole
     3 
    Un sériole killer
    Interfector
    Posté le: 23/6/2026 18:32  Mis à jour: 23/6/2026 18:32
    #2
    Je suis accro
    Inscrit le: 20/4/2014
    Envois: 1816
    Karma: 1987
     Re: Il pêche son premier sériole
     0 
    "Impressionné par la taille du mammifère marin et ne souhaitant pas prendre de risque, l’homme finit par lui céder son poisson."

    Ca decrit pas bien la temporalité de l'action et le fait qu'il ait juste flippé comme jamais 😃
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