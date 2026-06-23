Vidéo : Il pêche son premier sériole
Posté par Bricci le 23/6/2026 16:31:31
Fier d'avoir pêché son premier sériole, il pose avec pour la photo.
- Vidéo (18s) : Se prendre en photo avec son premier sériole
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Vidéo : Il pêche son premier sériole
Posté par Bricci le 23/6/2026 16:31:31
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