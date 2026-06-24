

Vidéo : Une balayeuse nettoie les quais en poussant les déchets dans le canal Saint-Martin Posté par Daniellou

Un véhicule de nettoyage est filmé en train de pousser les déchets des quais du canal Saint-Martin directement dans l’eau.



Vidéo (1mn1s) : Nettoyage efficace des quais du canal Saint-Martin





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Vidéo : Traitement des déchets au Pakistan Vidéo : Nettoyage d'une rivière polluée #Bangladesh Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Emerys Je suis accro Inscrit le: 24/4/2006 Envois: 1340 Karma: 1940 Re: Une balayeuse nettoie les quais en poussant les déche... Re: Une balayeuse nettoie les quais en poussant les déche... 0 Tout le monde est crade dans cette ville morganiser Je m'installe Inscrit le: 24/7/2007 Envois: 265 Karma: 126 Re: Une balayeuse nettoie les quais en poussant les déche... Re: Une balayeuse nettoie les quais en poussant les déche... 0 Idiocratie, même le gars s'en bas les steacks MYRRZINN Je masterise ! Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 3267 Karma: 5626 Re: Une balayeuse nettoie les quais en poussant les déche... Re: Une balayeuse nettoie les quais en poussant les déche... 1 C'est ça l'eau !!! Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2500 Karma: 4556 Re: Une balayeuse nettoie les quais en poussant les déche... Re: Une balayeuse nettoie les quais en poussant les déche... 0 C'est des gueux… Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3751 Karma: 2822 Re: Une balayeuse nettoie les quais en poussant les déche... Re: Une balayeuse nettoie les quais en poussant les déche... 0 @Emerys

Tout à fait d'accord, qui faut-il incriminer les municipaux où les dégueux qui laissent leurs merdes sur la berge alors qu'il y a des poubelles à proximité ? totolasticot Je viens d'arriver Inscrit le: 28/12/2018 Envois: 66 Karma: 130 Re: Une balayeuse nettoie les quais en poussant les déche... Re: Une balayeuse nettoie les quais en poussant les déche... 0 A la base, ils viennent d'où tous ces déchets ??? Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.