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Vidéo : Une balayeuse nettoie les quais en poussant les déchets dans le canal Saint-Martin

Posté par Daniellou le 24/6/2026 11:20:09

vidéo nettoyage quai canal paris dechet eau jet
Un véhicule de nettoyage est filmé en train de pousser les déchets des quais du canal Saint-Martin directement dans l’eau.




Sur le même sujet :
  • Vidéo : Traitement des déchets au Pakistan
  • Vidéo : Nettoyage d'une rivière polluée #Bangladesh
  • Source : Forum

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    Auteur Conversation
    Emerys
    Posté le: 24/6/2026 11:33  Mis à jour: 24/6/2026 11:33
    #1
    Je suis accro
    Inscrit le: 24/4/2006
    Envois: 1340
    Karma: 1940
     Re: Une balayeuse nettoie les quais en poussant les déche...
     0 
    Tout le monde est crade dans cette ville
    morganiser
    Posté le: 24/6/2026 11:53  Mis à jour: 24/6/2026 11:53
    #2
    Je m'installe
    Inscrit le: 24/7/2007
    Envois: 265
    Karma: 126
     Re: Une balayeuse nettoie les quais en poussant les déche...
     0 
    Idiocratie, même le gars s'en bas les steacks
    MYRRZINN
    Posté le: 24/6/2026 11:55  Mis à jour: 24/6/2026 11:55
    #3
    Je masterise !
    Inscrit le: 9/1/2019
    Envois: 3267
    Karma: 5626
     Re: Une balayeuse nettoie les quais en poussant les déche...
     1 
    C'est ça l'eau !!!
    Padma
    Posté le: 24/6/2026 12:06  Mis à jour: 24/6/2026 12:06
    #4
    Je masterise !
    Inscrit le: 25/12/2015
    Envois: 2500
    Karma: 4556
     Re: Une balayeuse nettoie les quais en poussant les déche...
     0 
    C'est des gueux…
    Chrys77
    Posté le: 24/6/2026 12:31  Mis à jour: 24/6/2026 12:31
    #5
    Je masterise !
    Inscrit le: 18/3/2009
    Envois: 3751
    Karma: 2822
     Re: Une balayeuse nettoie les quais en poussant les déche...
     0 
    @Emerys
    Tout à fait d'accord, qui faut-il incriminer les municipaux où les dégueux qui laissent leurs merdes sur la berge alors qu'il y a des poubelles à proximité ?
    totolasticot
    Posté le: 24/6/2026 12:38  Mis à jour: 24/6/2026 12:38
    #6
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 28/12/2018
    Envois: 66
    Karma: 130
     Re: Une balayeuse nettoie les quais en poussant les déche...
     0 
    A la base, ils viennent d'où tous ces déchets ???
    Haut de page Haut  
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