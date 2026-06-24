Vidéo : Une balayeuse nettoie les quais en poussant les déchets dans le canal Saint-Martin

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Emerys
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Posté le: 24/6/2026 11:33 Mis à jour: 24/6/2026 11:33
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Je suis accro
Inscrit le: 24/4/2006
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Re: Une balayeuse nettoie les quais en poussant les déche...
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Tout le monde est crade dans cette ville
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morganiser
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Posté le: 24/6/2026 11:53 Mis à jour: 24/6/2026 11:53
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Je m'installe
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Re: Une balayeuse nettoie les quais en poussant les déche...
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Idiocratie, même le gars s'en bas les steacks
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MYRRZINN
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Posté le: 24/6/2026 11:55 Mis à jour: 24/6/2026 11:55
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Je masterise !
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Re: Une balayeuse nettoie les quais en poussant les déche...
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C'est ça l'eau !!!
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Padma
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Posté le: 24/6/2026 12:06 Mis à jour: 24/6/2026 12:06
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Je masterise !
Inscrit le: 25/12/2015
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Re: Une balayeuse nettoie les quais en poussant les déche...
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C'est des gueux…
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Chrys77
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Posté le: 24/6/2026 12:31 Mis à jour: 24/6/2026 12:31
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Je masterise !
Inscrit le: 18/3/2009
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Re: Une balayeuse nettoie les quais en poussant les déche...
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@Emerys
Tout à fait d'accord, qui faut-il incriminer les municipaux où les dégueux qui laissent leurs merdes sur la berge alors qu'il y a des poubelles à proximité ?
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totolasticot
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Posté le: 24/6/2026 12:38 Mis à jour: 24/6/2026 12:38
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Je viens d'arriver
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Re: Une balayeuse nettoie les quais en poussant les déche...
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A la base, ils viennent d'où tous ces déchets ???
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