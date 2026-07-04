Vidéo : Deux hippopotames se battent près d'un restaurant
Posté par Lantiponner le 4/7/2026 16:53:26
Le jet de matières fécales est un signe de défi.
- Vidéo (1mn27s) : Combat d'hippopotames avec pause caca
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