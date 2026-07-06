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Vidéo : Un robot footballeur tape dans un ballon

Posté par Daniellou le 6/7/2026 16:10:43

vidéo robot footballeur fail football ballon chute
Lors de la RoboCup 2026, un robot humanoïde se prend pour un footballeur et tente de frapper un ballon




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