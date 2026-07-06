Robot Footballeur

Lors de la RoboCup 2026, organisée du 30 juin au 6 juillet à Incheon, en Corée du Sud, un robot humanoïde s’apprête à frapper un ballon de football. Mais au moment de prendre son élan, il perd l’équilibre et s’effondre au sol avant même d’avoir touché le ballon.



Créée en 1997, la RoboCup est la plus grande compétition internationale de robotique et d’intelligence artificielle. Son objectif à long terme est de développer une équipe de robots humanoïdes capable de battre les champions du monde de football humains d’ici 2050. En plus des matchs de football, la compétition comprend des épreuves de secours, d’assistance à domicile et de robotique industrielle.