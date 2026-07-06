Jouer au monstre avec son enfant

Un parent caché sous une couverture s’amuse à incarner un monstre inspiré du jeu vidéo Plants vs. Zombies. Face à lui, sa grande fille est allongée sur le sol et attend avec impatience de se faire « manger ». Avant de s’attaquer à elle, le monstre engloutit une peluche licorne puis une poupée.



Lorsque vient le tour de l’enfant, le parent la fait disparaître sous la couverture, donnant l’impression qu’elle a réellement été avalée. Mais la mise en scène est tellement convaincante que la petite sœur, qui assiste à la scène, est persuadée que le monstre vient de dévorer son aînée. Horrifiée, elle éclate immédiatement en sanglots en croyant avoir perdu sa grande sœur.