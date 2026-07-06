2 Hommes 1 Ballon dans un canal

Au Japon, deux amis se lancent dans une mission qui paraît simple : récupérer un ballon tombé dans un canal. Bajikun et Pihoshikun essaient d’abord chacun leur tour de l’atteindre avec leur pied, mais sans succès.



À court d’idées, Bajikun décide alors de retenir son ami par la ceinture afin qu’il puisse attraper le ballon avec les mains. Le plan semble ingénieux… jusqu’au moment où, à bout de force, il finit par lâcher prise. Pihoshikun tombe alors dans l’eau avec le ballon toujours hors de portée.