2 Hommes 1 Ballon dans un canal

2 Hommes 1 Ballon dans un canal
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Au Japon, deux amis se lancent dans une mission qui paraît simple : récupérer un ballon tombé dans un canal. Bajikun et Pihoshikun essaient d’abord chacun leur tour de l’atteindre avec leur pied, mais sans succès.

À court d’idées, Bajikun décide alors de retenir son ami par la ceinture afin qu’il puisse attraper le ballon avec les mains. Le plan semble ingénieux… jusqu’au moment où, à bout de force, il finit par lâcher prise. Pihoshikun tombe alors dans l’eau avec le ballon toujours hors de portée.

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