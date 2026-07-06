Résumé de France-Paraguay #WorldCup2026

Un internaute a utilisé l’intelligence artificielle pour résumer le match entre la France et le Paraguay, disputé le samedi 4 juillet 2026 en huitième de finale de la Coupe du monde à Philadelphie.



La vidéo illustre avec humour la rencontre très physique remportée 1-0 par les Bleus grâce à un penalty de Kylian Mbappé à la 70e minute. Un match compliqué, marqué par les nombreuses fautes et provocations paraguayennes, mais aussi par un arbitrage très critiqué. Selon plusieurs analyses, le Paraguay aurait pu recevoir plusieurs cartons jaunes, voire rouges, au cours de la rencontre.



Malgré ce match « dans le cambouis », l’équipe de France a gardé son calme et s’est qualifiée pour les quarts de finale, où elle affrontera le Maroc.