Mario Kart + Vélo

Une fillette transforme son vélo à roulettes en véritable simulateur de Mario Kart. Installée devant la télévision, elle pilote son kart en tournant le guidon, auquel une télécommande a été solidement fixée. Les roulettes du vélo étant surélevées, la roue arrière ne touche pas le sol, ce qui lui permet de pédaler sur place comme sur un home trainer tout en jouant.



Une installation aussi ingénieuse qu’amusante… même si un petit détail trahit la supercherie : le jeu est configuré en mode « Accélération auto », ce qui signifie qu’elle n’a normalement même pas besoin de pédaler. Mais chut !